Mercedes explique le problème avec la roue de Bottas

24/05/2021 à 11h00 CEST

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a expliqué en détail le problème de la roue coincée dans la voiture de Valtteri Bottas, qui a conduit le pilote finlandais à se retirer du GP de Monaco alors qu’il courait à la deuxième place. La voiture est toujours dans le même état et la roue devra être retirée en usine.

“Si nous ne parvenons pas à nettoyer le pistolet à roue dans l’écrou, cela peut ébrécher les faces tournantes de l’écrou. Nous appelons cela l’usinage de l’écrou. C’est un peu comme lorsque vous prenez un tournevis cruciforme et que vous ne le faites pas. placez-le bien dedans. la croix du tournevis. Vous commencez à arrondir la face d’entraînement des fentes du tournevis, puis vous ne pouvez tout simplement pas retirer la vis de ce que vous essayez de retirer car vous n’avez plus le des bords tournants. Quelque chose de très similaire se produit avec nos écrous si le pistolet commence à tourner et éclate les faces tournantes avec l’écrou sur la roue “, a-t-il commenté Allison dans les déclarations recueillies par le portail motorsport.com.

“Compte tenu de la puissance du pistolet, vous pouvez vous retrouver sans la face tournante et simplement usiner l’écrou à un endroit où il ne reste plus rien à retenir, et c’est ce que nous avons souffert ici. En fin de compte, nous n’avons pas pu il va falloir le rectifier, retirer un Dremel et couper douloureusement les restes de l’écrou de roue. Nous le ferons à l’usine », révèle-t-il.

Abandon de Bottas, couplée à la septième position finale de Hamilton a permis à Red Bull de prendre la tête du championnat des constructeurs d’un point sur Mercedes.

Le chef d’équipe, Toto Wolff, a ajouté qu’ils devront “revoir la conception, le matériau de notre écrou de roue, car les mécaniciens qui opèrent les écrous doivent le faire d’une manière qui ne peut pas être usinée. Et en fait, un mécanicien qui l’a fait est l’un des le meilleur, et l’un des plus aptes en termes de vitesse aux arrêts aux stands, que l’équipe a, donc il y a toujours des choses qui vont ensemble.