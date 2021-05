Mercedes explique l’échec de l’arrêt au stand de Bottas à Monaco · .

Mercedes a expliqué qu’un léger désalignement entre le pistolet de roue et l’écrou de roue a causé l’effet d’usinage qui a rendu impossible le retrait de la roue de Valtteri Bottas.

La course de Bottas s’est terminée à moins de la moitié de la distance du Grand Prix de Monaco, lorsqu’un arrêt au stand désastreux a vu les mécaniciens incapables de retirer la roue avant droite de sa voiture.

Des images ont ensuite montré que l’aluminium se cisaillait de l’écrou de roue, la force du pistolet le ponçant essentiellement en douceur, plutôt que de se connecter aux dents pour desserrer l’écrou.

Le stratège en chef James Vowles a expliqué: «Nos écrous sont ce que nous appelons captifs, ils sont maintenus dans la roue et le pneu, de sorte que lorsque la roue se détache, l’écrou va avec.

«Cet écrou doit maintenir une roue sur la voiture pour pouvoir supporter des forces de 5 g au freinage et latéralement également. C’est une force énorme qui traverse l’essieu et l’écrou et il est clair que nous ne pouvons jamais le laisser se desserrer. Donc, le pistolet est un pistolet incroyablement puissant, de sorte que vous pouvez réellement voir les mécaniciens devoir se retenir en se tenant au sol, sinon ils tournent avec lui en même temps.

Il a déclaré que l’action du pistolet à roue, décrite comme un “ martelage ”, nécessitait un alignement parfait avec l’écrou pour fonctionner correctement.

«C’est une force d’impact et ce qui se passe, c’est que l’écrou se desserre généralement en quatre ou cinq coups contre lui, un coup de marteau.

«Ce qui s’est passé, c’est que nous sommes arrivés légèrement inclinés, donc lorsque la douille était maintenant connectée à l’écrou, elle était légèrement inclinée par rapport à celui-ci et, par conséquent, au lieu de répartir la charge sur tout l’écrou, elle était à travers un petit section et qui a déchiré le métal propre et en fait tout le métal a maintenant été retiré de l’écrou. En conséquence, l’écrou était en place et nous n’avons pas été en mesure de le retirer. “

L’usinage de l’écrou était si sévère que Mercedes n’a pas pu retirer la roue à Monaco et s’attendait à le faire à son usine.

«De toute évidence, c’est une circonstance qui a coûté cher à Valtteri et qui a coûté cher à l’équipe», a déclaré Vowles. “Un que nous allons mettre en place pour atténuer.”

