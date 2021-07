Mercedes explique l’hésitation de l’équipe à commander

Mercedes a expliqué pourquoi, malgré les dommages de Lewis Hamilton, les ordres d’équipe n’ont pas été immédiatement émis lors du Grand Prix d’Autriche.

Max Verstappen était dans une ligue à part au Red Bull Ring, mais les choses étaient beaucoup plus proches derrière lui, les pilotes Mercedes étant engagés dans une bataille serrée avec la McLaren de Lando Norris.

Hamilton avait l’air de prendre P2, mais il a ensuite couru large sur un trottoir, endommageant sa voiture, le faisant rattraper par Bottas et Norris.

Avec le Finlandais beaucoup plus rapide et sous la pression de la McLaren, on s’attendait à ce que Hamilton se fasse rapidement dire de s’écarter pour son coéquipier,

Cependant, ce n’était pas immédiatement le cas, l’équipe ayant plutôt dit à Bottas de maintenir sa position avant de donner des ordres d’équipe quelques tours plus tard.

Le directeur de l’ingénierie, Andrew Shovlin, a maintenant expliqué la décision.

“Eh bien, au départ, une fois que nous avons diagnostiqué le problème de performance sur la voiture de Lewis, nous voyions juste où ses temps au tour se stabilisaient réellement, mais il est devenu clair assez tôt qu’il allait trouver impossible de se défendre contre Lando Norris derrière”, dans la Mercedes Débriefing Youtube.

“Nous craignions que Valtteri au milieu de cette bataille ne soit finalement vulnérable, mais ce que nous attendions, c’était que Lando se rapproche suffisamment là où il représentait un risque pour Valtteri et c’est ce qui a déclenché notre décision d’inverser l’ordre.

“Donc, vous avez vu Lewis laisser Valtteri se débrouiller, puis finalement Lando a pu dépasser Lewis, mais comme je l’ai dit, une fois que nous avons compris l’étendue des dégâts, nous avons conclu assez tôt que s’accrocher à cette troisième place allait être effectivement impossible.

Hamilton avait été plus rapide que Bottas tout le week-end, mais a immédiatement subi une baisse de rythme dès qu’il a subi les dégâts.

Shovlin dit que le Britannique a perdu plus d’une demi-seconde par tour, et de plus, le problème a provoqué une dégradation beaucoup plus rapide de son pneu.

« Les estimations qui arrivent étaient d’environ 30 à 40 points d’appui. Cela se traduit par environ six ou sept dixièmes de seconde par tour, donc une quantité assez substantielle », a déclaré Shovlin.

“Mais pire encore ici, tout est sorti de l’essieu arrière, donc Lewis a eu beaucoup de survirage lors de ce relais, l’arrière de la voiture glisse, il chauffe les pneus et use les pneus et ce problème commence à s’aggraver taux de dégradation

« Donc, finalement, cela a coûté à Lewis la position P2. »

