Mercedes explique pourquoi le troisième arrêt de Lewis Hamilton a été exclu

Mercedes a expliqué pourquoi un troisième arrêt au stand de Lewis Hamilton dans le Grand Prix des Pays-Bas pour chasser Max Verstappen « n’aurait pas fonctionné ».

Jamais capable de lancer un défi sérieux à son rival du Championnat du monde à Zandvoort, le troisième arrêt de Hamilton pour un train de pneus tendres n’a été effectué qu’en fin de course dans le but de remporter le point pour le tour le plus rapide.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de la Formule 1, a suggéré dans sa chronique d’après-course que Mercedes aurait peut-être dû monter les pneus tendres dans une “petite fenêtre à 20 tours de la fin” pour donner au champion du monde un gros avantage sur Verstappen, bien que avec beaucoup de terrain à rattraper.

Mais lors du débriefing de l’équipe après la course, le directeur de l’ingénierie de piste, Andrew Shovlin, était convaincu qu’une telle décision était vouée à l’échec.

« Y avait-il une opportunité d’arrêter Lewis pour un pneu tendre à 25 tours de la fin et de faire quelque chose de similaire à Budapest en 2019 ou ce que nous avons fait à Barcelone cette année ? .

Il a répondu : « La réalité avec cette course était que la plupart des gens en faisaient un arrêt unique, un arrêt unique qui nécessitait une certaine gestion.

« Vous avez vu à l’avant, Lewis et Max poussaient ces pneus plus fort, ils étaient sur la stratégie à deux arrêts.

« Et même si c’était viable, c’était potentiellement même le moyen le plus rapide de faire la course – lorsque vous faites cet arrêt supplémentaire, il n’y a pas assez de dégradation des pneus pour compenser le fait que vous avez encore environ 20 secondes dans les stands.

« La réalité est que le troisième arrêt n’aurait pas fonctionné. Nous surveillons ces choses en direct, cherchant toujours toutes les opportunités possibles pour essayer de générer un avantage stratégique.

“Mais ce que nous avons pu voir dans ce cas, c’est que vous feriez ce troisième arrêt, que vous reculiez et que vous ne rattrapiez même jamais le reste de la course.”

Hamilton a critiqué la stratégie sur la radio de l’équipe, pensant qu’il avait été amené trop tôt pour son deuxième arrêt alors qu’il avait encore de la vie dans ses pneus médiums, puis a rejoint le circuit dans la circulation.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a admis après la course « nous n’avons pas bien chronométré ».

Shovlin a déclaré que le travail était en cours pour déterminer ce qui aurait été le point le plus efficace pour effectuer le deuxième arrêt.

“Le problème de base était que si nous l’avions laissé de plus en plus tard, à un moment donné, Max allait s’arrêter de toute façon”, a-t-il déclaré. « Donc, vous perdriez la capacité de tenter une contre-dépouille.

«C’était la raison pour laquelle nous savions que nous devions tomber dans le trafic de backmarker. Il est juste de dire que nous avons perdu un temps assez important.

“Mais le groupe stratégique prend les données de la course, reconstruit les courbes des pneus et nous prédirons ensuite ce qui se serait passé si nous étions partis quelques tours plus tard, quelques tours plus tôt.

« Tout cela fait partie du processus consistant à utiliser notre expérience de la course pour essayer d’apprendre et de s’améliorer à chaque course. Ce travail sera fait d’ici un ou deux jours.