Mercedes explique pourquoi les progrès de Valtteri Bottas se sont stabilisés

Mercedes a expliqué pourquoi les progrès rapides de Valtteri Bottas dans le peloton du Grand Prix d’Italie se sont aplatis dans les phases finales.

Bottas avait été le plus performant vendredi et samedi à Monza, réalisant le meilleur temps lors de la traditionnelle séance de qualification d’une heure, puis menant les qualifications de sprint tout au long.

Cependant, mis à part les trois points de championnat du monde qu’il a remportés en qualifications au sprint, le bon travail du Finlandais n’a servi à rien car il a dû prendre le départ de la course depuis le fond de la grille en raison de la nécessité de changer un certain nombre de pièces du moteur de sa voiture.

Le joueur de 32 ans a progressé dans le peloton et après la chute qui a éliminé Max Verstappen et Lewis Hamilton, et la période de Safety Car qui en a résulté, Bottas a terminé sur le podium en troisième position derrière Daniel Ricciardo et Lando Norris.

Et ce n’est que parce que Sergio Perez, que Bottas n’a pas pu dépasser et garder une longueur d’avance sur la route, a été pénalisé de cinq secondes pour un dépassement illégal sur Charles Leclerc et est passé de la troisième à la cinquième place.

Cependant, à un moment donné, il semblait que Bottas avait le rythme pour potentiellement défier le duo McLaren, même pour ce qui aurait été une victoire remarquable.

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré que les progrès de Bottas étaient au point mort simplement parce qu’il s’était heurté à des voitures rapides après être passé aux pneus moyens contre des rivaux sur le composé dur.

“C’est toujours plus difficile lorsque vous approchez d’une voiture aux performances similaires à la vôtre, en particulier une Red Bull qui est un adversaire féroce, une voiture très, très rapide, surtout en ligne droite”, a déclaré Vowles lors du débriefing de l’équipe.

« Alors, c’est la première différence. Valtteri, quand il était en fond de grille, où il avait un bon différentiel de performances, il était assez facile de s’en approcher et de les dépasser par rapport à quelque chose comme une Red Bull ou une McLaren par exemple. C’est donc le premier effet.

“La seconde est que ces pneus durs après le redémarrage de la voiture de sécurité avaient du mal, ils étaient un peu bas en température et avaient besoin d’un peu de temps pour se mettre dans une bonne plage de fonctionnement. A l’inverse, les médiums sont juste un peu mieux lotis dans ces conditions.

“Ce qui s’est ensuite passé après six à 10 tours, c’est que le médium était un peu dans des territoires de surchauffe, un peu plus difficile maintenant de tout en extraire, et le pneu dur est devenu de plus en plus fort, relativement parlant.

«Donc, ces deux effets sont vraiment ce qui est entré en jeu. Valtteri a fait une tentative vaillante sur Perez et l’a dépassé, mais notre batterie était un peu faible et il s’est à nouveau fait repasser.

“Mais ce combat était juste fantastique et vraiment un témoignage de la course de Valtteri. Il est incroyablement difficile à Monza de dépasser des voitures d’un rythme similaire. Vous l’avez vu dans la course de sprint et à nouveau dans le grand prix principal et pourtant Valtteri et Lewis l’ont tous deux fait et se sont frayés un chemin vers l’avant.

