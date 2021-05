Mercedes explique pourquoi Valtteri Bottas a retenu Lewis Hamilton

Mercedes a expliqué pourquoi Lewis Hamilton a dû se frayer un chemin devant Valtteri Bottas après que les ordres de l’équipe aient été émis lors du Grand Prix d’Espagne.

Ils disent que c’était dû à une absence de DRS au moment idéal plutôt qu’à la réticence de Bottas à s’écarter.

Hamilton, sur une stratégie à deux arrêts, poursuivait Max Verstappen pour la victoire à Barcelone, troisième sur la route avec des pneus beaucoup plus frais que le duo devant lui.

Bottas, deuxième, a reçu pour instruction de ne pas retenir son coéquipier au 53e tour sur 66 mais plutôt que de laisser Hamilton passer, il lui a fait exécuter une authentique manœuvre de dépassement.

Après que le Britannique ait remporté la victoire, Bottas a admis qu’il «aurait certainement pu le laisser passer plus tôt… Je ne suis pas ici pour laisser passer les gens, je suis ici pour courir».

Mais Mercedes a déclaré qu’il y avait un contexte différent en jeu, basé sur le DRS et ce que le Finlandais devait faire dans sa propre bataille personnelle avec Charles Leclerc de Ferrari – qui a finalement terminé 28 secondes derrière lui en quatrième.

«Valtteri est dans sa propre course. L’une des choses que nous avons dites à Valtteri a été d’essayer de créer cet écart avec Leclerc, même si leurs temps au tour commençaient à devenir plus similaires à mesure que les pneus de Valtteri s’usaient », a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie piste de Mercedes, lors du compte rendu de course de l’équipe .

«Il essayait donc de pousser aussi vite qu’il le pouvait. Il a ensuite reçu le message de ne pas retenir Lewis et il aurait pu le laisser passer beaucoup plus facilement si Lewis avait obtenu le DRS le tour avant qu’ils ne passent.

«Maintenant, Lewis était à 1,01 seconde de Valtteri. Donc, seulement un centième de seconde après avoir obtenu le DRS et s’il l’avait fait, il aurait été beaucoup plus facile pour Valtteri de le laisser aller dans la ligne droite.

«Malheureusement, lorsque Lewis est à une seconde de retard, Valtteri perdrait environ deux secondes s’il se contentait de reculer pour le laisser partir. C’est vraiment cet équilibre entre sa propre course et la course de Lewis qui a conduit à la perte là-bas.

Mais en le révisant, étant donné que les pneus de Valtteri étaient épuisés peu de temps après, étant donné qu’il devait dépasser la Ferrari sur piste de toute façon, nous l’aurions probablement déclenché plus tôt, amené Valtteri pour un nouvel ensemble, il aurait dépassé Charles relativement facilement et cette situation aurait signifié que Lewis a perdu moins de temps et, surtout, Valtteri aurait perdu moins de temps.

