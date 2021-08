Mercedes explique sa plus grosse erreur en Hongrie

in

Mercedes a admis s’être trompé lors du redémarrage du Grand Prix de Hongrie – en n’envoyant pas Lewis Hamilton avec des pneus slicks.

Après l’arrêt de la course suite à une mêlée au premier virage déclenchée par Valtteri Bottas sur un circuit humide, le Hungaroring s’était considérablement asséché au moment de repartir.

Comme tous les autres coureurs restants, Hamilton, qui menait, est sorti pour le tour de formation en pneus intermédiaires. Mais alors qu’il se dirigeait vers la grille pour s’aligner, tout le monde a plongé dans les stands pour passer aux slicks.

Le septuple Champion du Monde a pris le départ tout seul et au moment où l’erreur a été réalisée et qu’il s’est arrêté à la fin du tour suivant, il s’est retrouvé en queue de peloton.

Hamilton n’a pas pu se frayer un chemin pour défier le duo de tête Esteban Ocon et Sebastian Vettel pour le reste de la course et a terminé troisième sur la route – mais cela pourrait finir par devenir deuxième si Aston Martin échoue dans son appel contre l’Allemand disqualification pour infraction liée au carburant.

Après la course, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que c’était “absolument la bonne chose” pour Hamilton de ne pas s’arrêter à la fin du tour de formation – mais le directeur technique de l’équipe, Andrew Shovlin, a reconnu qu’ils avaient fait une erreur avant cela.

“Quand nous avons quitté la voie des stands, à ce moment-là, nous parlions de rouler en slicks parce que nous pouvions voir que cela se desséchait et c’est vraiment la décision que nous nous sommes trompée”, a déclaré Shovlin, cité par GP Fans.

« Cependant, compte tenu de la situation de la course là-bas et de nos concurrents, l’état d’esprit était de ne pas commettre d’erreur en glissant ou en s’empêtrant dans un accident, nous avons donc décidé d’être prudents et d’aller dans les inters.

« C’était très surprenant de voir tout le peloton sur les inters et puis plus surprenant de voir tout le peloton se détacher derrière nous.

“Mais lorsque vous êtes le premier garage, vous avez l’inconvénient que lorsque vous entrez et faites votre arrêt, vous avez alors un train de voitures qui vous suit et qui ont toutes des stands plus loin dans la voie des stands, puis vous devez essayer de trouvez un écart dans lequel vous pouvez vous lancer.

Lorsque toutes les autres voitures se sont arrêtées, il y a eu une collision entre Kimi Raikkonen et Nikita Mazepin qui a mis fin à la course des pilotes Haas et Shovlin a ajouté : « Vous avez vu des incidents où des gens s’écrasaient dans la voie des stands.

“En y regardant et sachant qu’il n’y avait aucun moyen pour Lewis de créer un écart de cinq secondes sur un tour de formation parce que tout le monde essaie de se regrouper et de monter, nous pensons que nous aurions été le meilleur des cas en P6 sur la route, le pire des cas P10.

“Mais cela aurait toujours été désordonné ou risqué, c’est pourquoi nous revenons à la véritable erreur, à savoir que nous aurions dû sortir de la voie des stands avec des pneus secs, comme tout le monde car alors vous n’avez pas besoin de faire l’arrêt . “

Avec Bottas, Sergio Perez, Lando Norris et Charles Leclerc hors de la course au premier tour, et Max Verstappen gravement compromis avec une voiture endommagée, cela semblait une chance idéale pour Hamilton de remporter une victoire confortable et de maximiser son avantage au championnat du monde.

“C’était malheureux et nous avons eu une opportunité facile de gagner la course que nous n’avons pas réussi à remporter”, a admis Shovlin.

«Mais nous étions tous d’accord pour dire que nous nous sommes trompés ensemble, donc personne n’est blâmé pour cela. C’est l’une de ces leçons que vous apprenez et dans cette industrie, vous essayez de ne pas faire la même erreur deux fois.