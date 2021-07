Mercedes explique son rythme amélioré à Silverstone

Mercedes a expliqué les améliorations qui ont contribué à l’amélioration du rythme de Lewis Hamilton par rapport à Red Bull au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Depuis qu’il a remporté trois des quatre premières courses de la saison, Hamilton a eu du mal à égaler la vitesse de Max Verstappen en qualifications en particulier, jamais aussi nettement qu’aux deux grands prix en Autriche où le Néerlandais a porté son avance au Championnat du monde à 32 points.

Mais lors de la séance de qualification habituelle d’une heure à Silverstone qui a été reportée au vendredi soir, c’est Hamilton qui a été le plus rapide de 0,075 seconde pour s’emparer de la première place sur la grille pour le premier essai de qualification de sprint du lendemain.

Bien que le septuple champion du monde ait pris un mauvais départ dans cette « course » de 17 tours et ait terminé deuxième derrière Verstappen, il a tout de même remporté un huitième triomphe au Grand Prix de Grande-Bretagne après une collision dans le premier tour entre le duo qui a fait chuter son rival Red Bull. hors de la course.

Mercedes avait dit qu’ils prendraient des mises à niveau pour la W12 à Silverstone, qui pourraient être les dernières d’une réelle importance cette saison alors qu’ils se concentrent sur la création de la toute nouvelle voiture de l’année prochaine.

Expliquant ce que comprenaient ces mises à jour, le directeur technique de l’équipe en bord de piste, Andrew Shovlin, cité par GP Fans, a déclaré : « Je ne veux pas vraiment entrer dans les chiffres absolus ici.

“Mais c’était assez vaste en termes de moules à gâteaux avant et arrière, toute la zone autour des bargeboards, le sol, donc une quantité de travail assez importante sur la voiture.

« Nous avons eu du mal lors des courses récentes et ce sont des circuits que nous avons historiquement trouvés assez difficiles, certainement ces dernières années.

“Le rythme [at Silverstone] est une combinaison de deux choses. La première est que nous remettons la voiture sur un circuit où elle fonctionne bien et nous avons également fait un bon pas en termes de performances aérodynamiques.

« Ces deux-là ensemble sont vraiment la raison pour laquelle vous nous avez vus capables de prendre la « pole position » vendredi. »

Cela a fini par être un week-end presque parfait pour Mercedes en termes de résultats, car ils ont presque effacé les deux grandes avances que Red Bull avait accumulées dans les championnats du monde des pilotes et des constructeurs.

“Le gros problème pour nous était vraiment que nous avions apporté un kit de mise à jour à la voiture”, a ajouté Shovlin.

« Nous allions sur un circuit qui, historiquement, convenait très bien à notre voiture, et certainement très bien à Lewis.

« Ce qui était assez effrayant en arrivant, c’est que si nous n’avions pas joué ici, nous aurions dû nous examiner longuement et sérieusement.

« Donc, à part la situation du championnat et les points qui étaient en jeu, [and] le besoin que nous devions nous assurer que l’écart ne se creuserait plus, le plus important était que nous étions absolument désespérés de voir la voiture bien performer et l’équipe bien performer.

“C’est donc extrêmement rassurant d’avoir pu démontrer que nous sommes toujours dans la lutte pour le championnat.”