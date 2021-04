Mercedes explique une erreur derrière un arrêt au stand de 11 secondes qui a ruiné la course de Bottas · .

Mercedes a déclaré qu’un arrêt au stand de près de 11 secondes pour Valtteri Bottas lors du Grand Prix de Bahreïn était dû à une erreur humaine d’un mécanicien retirant un pistolet à pneus trop tôt.

Dans une vidéo publiée par l’équipe, le directeur technique James Allison a décrit l’arrêt aux stands, qui a rappelé des souvenirs de la confusion des pneus qui a détruit leurs chances de victoire sur la piste trois mois plus tôt.

Ensuite, c’était dû à un problème de radio dans le garage qui n’avait pas réussi à indiquer quel pilote arriverait en premier pour un double arrêt au stand. Cette fois, cependant, Allison a déclaré que cela se résumait à une petite erreur de chronométrage initiale.

«Lorsque la voiture est entrée dans la boîte aux stands, Valtteri est entrée très proprement, a positionné la voiture proprement et bien, ce qui est toujours une aide pour l’équipe des stands. Mais malheureusement, l’un des hommes armés est monté sur la roue, a commencé à désengager l’écrou, a desserré l’écrou, puis a commencé à retirer le pistolet à roue juste un peu trop tôt avant que l’écrou ne se détache de son fil.

Retirer le pistolet à roue trop tôt provoque des dommages qui rendent la répétition de l’action pour desserrer complètement l’écrou plus difficile, a expliqué Allison. «Parce qu’il offrait encore une certaine résistance à ce moment-là, alors qu’il retirait le pistolet à roue, la douille du pistolet à roue a commencé à se désengager de l’écrou, puis a commencé à tourner. Nous appelons cela l’usinage de l’écrou car il commence à s’écailler sur les bords de l’écrou et à détruire l’écrou, un peu comme lorsque vous utilisez un tournevis et que vous ne l’avez pas aligné correctement, et vous commencez à endommager la fente du tournevis.

«Alors, alors qu’il s’éloignait, le pistolet s’est usiné au niveau de l’écrou et il ne s’est pas vraiment détaché de ses supports.»

Allison a déclaré que le problème était encore aggravé par le fait que le pistolet à roue inversait automatiquement la direction, afin de fixer la nouvelle roue. «Il est rentré pour s’en occuper mais le pistolet reconnaît ou est conçu pour reconnaître quand il a fait une action de ‘gunning off’ et il fait automatiquement la navette pour qu’il soit alors en mode de remontée et donc quand il est revenu. pour terminer le travail de démontage de l’écrou de roue, le pistolet est maintenant en mode de remontée et au lieu de défaire l’écrou, il le refait.

Cette fonctionnalité, conçue pour rendre les arrêts aux stands aussi rapides que possible, a coûté un temps encore plus précieux à Mercedes et Bottas. «Le désordre qui s’ensuit est ce qui fait que quelque chose qui est normalement un bel arrêt au stand de deux secondes s’effondre en quelque chose qui hémorragie le temps au tour et les secondes dans la voie des stands. Mais tout cela a été causé par cet égarement initial du pistolet de roue, l’usinage de l’écrou lorsque le pistolet de roue s’est détaché.

L’arrêt aux stands a laissé Bottas largement à la dérive des leaders de la course et dans une marge presque risquée à Lando Norris à la quatrième place. Bien qu’il ait été en mesure de rallonger l’écart derrière lui, suffisamment pour pouvoir faire un autre arrêt au stand dans les dernières minutes de la course pour tenter – et réclamer – le meilleur tour, il n’a pas été en mesure de défier ou de couvrir son coéquipier Lewis. Hamilton pour la tête.

