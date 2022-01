Mercedes fait allusion à la continuité de Hamilton

02/01/2022 à 19:26 CET

La finale difficile de la saison de Lewis Hamilton continue de parler. Le Britannique a subi une grande déception après avoir perdu le titre mondial contre Max verstappen pratiquement dans le dernier virage du dernier Grand Prix de l’année. Un coup dur pour Stevenage, qui est depuis plongé dans le silence total.

Même dans ses réseaux sociaux sur lesquels il a toujours été très actif, cessant également de suivre la F1 sur Instagram. Il ne s’est pas non plus présenté au gala de la FIA et sa seule apparition publique a été d’être nommé Chevalier de l’Empire britannique.

Toute une série de signes qui ont alimenté les rumeurs d’un éventuel retrait du pilote Mercedes de la Formule 1. Spécialement depuis Bernie Ecclestone, ancien patron du ‘Grand Cirque’, a fait des déclarations incendiaires à ce sujet. « J’ai parlé à son père il y a quelques jours, et j’ai tout de suite réalisé qu’il ne voulait pas parler de l’avenir de son fils, alors nous avons juste parlé affaires & rdquor;, a-t-il déclaré.

Personne chez Mercedes n’en avait parlé non plus jusqu’à présent. Seul Toto wolff lors d’une conférence de presse début décembre, il a déclaré que, si Lewis Il n’a pas parlé c’est parce qu’« il n’a pas de mots & rdquor ;. Jusqu’à hier, lorsque l’équipe de Brackley a publié un message cryptique mais clair accompagné d’une photo de Lewis: « L’adversité amène certains à craquer. D’autres, pour battre des records & rdquor ;.

L’adversité en fait casser certains ; d’autres à battre des records. pic.twitter.com/KVTf6iXKma – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 2 janvier 2022

Une phrase simple qui suggère que Hamilton est prêt à se battre pour vaincre les sept titres avec lesquels il est à égalité dans la liste des gagnants avec Michael Schumacher. Un message d’espoir pour les adeptes du septuple champion du monde de Formule 1 qui attendent une revanche en 2022 qui promet des émotions fortes et plus de compétitivité avec le changement de réglementation.

Pour l’instant, le pilote britannique a encore quelques mois pour se remettre du coup et être prêt pour le départ du nouveau championnat qui se déroulera avec le GP de Bahreïn du 18 au 20 mars.