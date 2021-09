Mercedes fait le point sur les dégâts de Lewis Hamilton et W12

in

Mercedes a confirmé que Lewis Hamilton était “un peu meurtri et blessé” après son accident à Monza, mais qu’il devrait être en forme pour la Russie.

Le Britannique a été impliqué dans une mauvaise chute avec Max Verstappen à la chicane Rettifilo lors du Grand Prix d’Italie.

Prenant la ligne extérieure dans le virage 1, Verstappen a ensuite été secoué par le trottoir de saucisses alors qu’il tentait de dépasser Hamilton à l’intérieur au virage 2, provoquant la collision du duo alors que le Red Bull de Verstappen passait au-dessus du cockpit de Hamilton.

Hamilton a reçu un coup dur à la tête d’une roue arrière de la Red Bull de Verstappen, et Hamilton était parmi ceux qui ont crédité le Halo pour lui avoir sauvé la vie.

Mercedes a réaffirmé que l’intervention du Halo avait sauvé la vie de son pilote, qui, heureusement, malgré son usure un peu plus mauvaise, espère qu’il sera « en forme » pour le Grand Prix de Russie.

“Je suis heureux de dire qu’il se porte bien”, a déclaré Andrew Shovlin, directeur technique de Mercedes en bord de piste, lors de leur débriefing du GP d’Italie.

“Il a mal au cou, vous aurez vu sur les photos à quel point il a été poussé en avant lors de l’incident, mais il a un peu de temps pour récupérer, et il a Angela avec lui, sa kiné, elle sera s’occuper de lui comme elle le fait, alors nous espérons le voir en Russie se battre en forme.

“Je vais juste ajouter que c’est vraiment un témoignage de toute la sécurité qui a été mise en place en Formule 1 au cours des dernières années”, a ajouté James Vowles, stratège en chef de Mercedes.

«Le Halo lui a vraiment sauvé la vie dans ce cas, le casque a subi l’impact et l’a bien supporté sans l’endommager et encore une fois, le dispositif HANS a agi comme il se doit.

“Ces trois appareils fonctionnent tous ensemble pour s’assurer que Lewis est, comme l’a dit Shov, un peu meurtri et blessé, mais d’accord.”

Le Halo et le cerceau semblent également protéger les éléments clés de la voiture contre les dommages majeurs, le groupe motopropulseur du W12 de Hamilton étant apparemment toujours en état de fonctionnement.

Il reste cependant un point d’interrogation sur la boîte de vitesses.

“Nous avons eu un peu de temps avec la voiture avant de quitter le circuit pour faire une évaluation rapide”, a déclaré Shovlin.

« L’aileron arrière est assez endommagé, vous aurez vu à quel point il s’est plié lors de l’accident. Il y a un peu de dégâts superficiels autour des ailes et du sol, mais la majeure partie de l’impact a été subie par la zone de l’arceau de sécurité et le Halo lui-même.

“Cela s’est plutôt mal passé, le rapide coup d’œil sur le PU est que ça a l’air bien et la boîte de vitesses nous en examinerons un peu plus quand elle reviendra ici. Mais comme je l’ai dit, la majeure partie était limitée au Halo et à la zone des arceaux.

