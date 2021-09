Mercedes fait pression sur Alex Albon pour qu’il quitte Williams

in

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Mercedes avait appelé à plusieurs reprises son pilote de réserve Alex Albon, lui disant de ne pas rejoindre Williams.

L’équipe autrichienne est actuellement à la recherche d’une place sur la grille de départ 2022 pour Albon, Williams et Alfa Romeo s’intéressant au pilote thaïlandais.

Horner a révélé que Williams était la préférence d’Albon, mais Mercedes, qui fournit des moteurs à Williams, s’avère être un barrage routier, Horner révélant que leurs rivaux ont appelé Albon «quatre fois», essayant de l’éloigner de Williams.

“Nous travaillons très dur pour lui obtenir un siège, j’espère vraiment que Mercedes ne bloquera pas son opportunité chez Williams”, a déclaré Horner à Sky F1.

“En raison de son lien avec Red Bull, ce serait vraiment dommage si un pilote devait payer la pénalité pour cela. Mais j’espère que cela ne viendra pas jouer.

“Alfa [Romeo] et Williams sont les deux qui montrent beaucoup d’intérêt, je pense que sa préférence serait Williams.

«Mais évidemment, il y a quelques obstacles. Il a eu environ quatre appels téléphoniques lui disant de ne pas y aller de l’équipe d’à côté [Mercedes].

« Je lui ai dit de les ignorer.

“Mais il y a des opportunités dans quelques équipes, et notre priorité est de le voir courir l’année prochaine.

« Si nous ne pouvons pas le faire, il sera toujours avec nous dans un rôle d’essai et de réserve parce que nous le notons extrêmement haut. »

Peut-être que le siège le plus évident pour Albon en 2022 serait AlphaTauri, mais il semblerait qu’il ne soit pas pris en compte par le patron de leur équipe, Franz Tost.

Et puisque Max Verstappen et Sergio Perez sont confirmés chez Red Bull pour 2022, cela signifie qu’Albon doit regarder en dehors des équipes Red Bull.

“C’est quelque chose dont vous devez probablement parler à Franz”, a déclaré Horner lorsqu’on lui a demandé pourquoi AlphaTauri n’était pas une option.

“Évidemment, du point de vue de Red Bull Racing, notre alignement est fixé pour l’année prochaine, mais notre objectif serait de le voir courir dans une autre équipe, plutôt que de passer une autre année sur le banc.

“Il a donc quelques opportunités de le faire en dehors de Red Bull, et j’espère qu’il aura cette chance.”

Si les tentatives de Mercedes pour contrecarrer le transfert d’Albon vers Williams sont motivées par les moteurs, alors la puissance de Red Bull pourrait-elle potentiellement suivre Albon dans l’équipe ?

Red Bull deviendra motoriste à partir de 2022, succédant à Honda, et la fourniture d’une autre équipe est quelque chose qu’ils envisageront à l’avenir.

Pour l’instant cependant, ils ont assez à gérer avec leurs propres deux tenues.

“C’est une opportunité plus tard”, a déclaré Horner lorsqu’on lui a demandé si Red Bull Powertrains pouvait fournir Williams.

« Nous allons en avoir assez dans nos assiettes pour approvisionner les deux équipes pour le moment, mais 2026 ou 2025 quand le nouveau moteur arrivera, tout est possible pour l’avenir.

“Cela dépend vraiment des nouveaux règlements, et le week-end prochain à Monza est le moment critique pour cela, tous les gros chiens sont en ville pour cela.

“Nous allons être un constructeur indépendant, donc vous pouvez mettre l’étiquette que vous voulez sur ce moteur, je pense que c’est bien pour la Formule 1, c’est juste important que ce soit un moteur compétitif.

“Le plus important pour Red Bull, mais pour toute équipe que nous fournirons éventuellement à l’avenir, mais cela dépend beaucoup des règlements et du plafond budgétaire, et de la philosophie du moteur pour l’avenir.”