Mercedes garde l’espoir de battre Red Bull aux titres

Mercedes est toujours convaincu qu’il battra Red Bull pour les deux titres cette saison tant qu’ils feront de leur mieux.

Sept courses dans la campagne 2021, les choses ne s’annoncent pas très bien pour les doubles champions du monde en titre, avec eux très en retrait.

Au championnat des pilotes, Max Verstappen mène Lewis Hamilton de 12 points, tandis que Red Bull compte 37 points d’avance au championnat des constructeurs.

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, ne panique pas pour le moment et est sûr que si son équipe ne commet pas d’erreurs majeures, comme ne pas opposer ses pilotes une deuxième fois en France, elle pourra conserver ses couronnes.

“La façon dont nous le voyons est que cette équipe à son meilleur peut battre Red Bull”, a-t-il déclaré selon Autosport.

“Je pense [in France] nous avons vu que les opportunités que nous avons manquées faisaient la différence.

« Nous savons que ça va être difficile. Nous pensons qu’ils [Red Bull] sont les favoris. De toute évidence, ils ont un très bon package, mais si nous faisons de notre mieux, nous pouvons les battre et nous pouvons gagner le championnat.

Étant donné qu’ils ont remporté les courses au Paul Ricard en 2018 et 2019, Mercedes devrait le faire à nouveau cette saison.

Cependant, malgré Hamilton en tête et Valtteri Bottas dans les trois premiers pendant une grande partie de la course, ils ont finalement terminé respectivement P2 et P4 derrière Verstappen et Sergio Perez.

Shovlin dit que c’était particulièrement frustrant car ils avaient une assez bonne voiture pour gagner.

« C’est ennuyeux parce que je pense que nous aurions pu gagner la course. Je pense que nous aurions pu avoir deux voitures sur le podium », a-t-il ajouté.

« Nous sommes dans un championnat où nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de laisser passer ces opportunités. Nous avons une bonne voiture de course et nous l’avons montré [in the race].

« Je pense que nous manquons un peu en qualifications, mais au niveau de la course, sur un circuit normal, nous sommes capables de les mettre sous pression. Mais nous savons que pour faire cela, pour gagner des courses, nous devons être presque parfaits.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et dire que nous n’avons pas fait un assez bon travail. Nous sommes plutôt doués pour être brutaux avec nous-mêmes et pour l’analyser.

“Nous allons donc faire ça pendant quelques jours et, espérons-le, revenir plus forts en Autriche.”

