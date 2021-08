Mercedes garder Valtteri Bottas serait “incompréhensible”

in

Ralf Schumacher serait étonné que Valtteri Bottas soit toujours le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes l’année prochaine.

Pas à cause de quoi que ce soit en particulier que Bottas ait fait, simplement parce qu’il pense que George Russell est pratiquement impossible à ignorer.

L’ensemble de la communauté de la Formule 1 attend la décision du pilote de Mercedes pour 2022, qui devait initialement être annoncée pendant la pause estivale mais pourrait désormais se prolonger jusqu’en septembre.

Le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, a admis qu’il s’agissait d’un choix direct entre la « stabilité » et l’expérience offertes par Bottas, et le « talent » de Russell qui semble prêt à devenir une grande équipe à la fin d’un « période de prêt » de trois ans avec Williams.

Bottas est également un ancien pilote Williams et un troisième, Schumacher, six fois vainqueur du Grand Prix, n’a aucun doute sur qui devrait être assis juste en face du garage de Hamilton lorsque leurs voitures seront préparées la saison prochaine.

“Je crois fermement que George Russell sera dans la Mercedes l’année prochaine”, a déclaré Schumacher lors d’une interview avec Sport1. « Tout le reste serait complètement incompréhensible pour l’avenir.

« Lewis a 36 ans, encore deux ou trois ans et ensuite le fromage sera mangé. Il a également de nombreuses autres opportunités et idées, que ce soit la musique ou la mode. Mercedes doit se préparer pour le temps après Lewis. Max Verstappen n’est plus un problème pour le moment.

En plus de penser que Mercedes doit commencer à se doter d’un potentiel futur chef d’équipe, l’Allemand de 46 ans considère également que Russell est capable de gagner même avec Hamilton toujours là – comme en témoigne lorsqu’il a suppléé au Grand Prix de Sakhir l’année dernière alors que le champion du monde a été mis à l’écart avec COVID-19.

“Russell mettrait plus de pression sur Lewis”, a déclaré Schumacher, qui a également couru en Formule 1 pour Jordan et Toyota.

“Je pensais que sa performance dans la Mercedes l’an dernier à Bahreïn était incroyable.

« George ne rentrait pas vraiment dans la voiture à cause de sa taille et même s’il ne rentrait pas dans la voiture, il aurait gagné si l’équipe n’avait pas fait une erreur au ravitaillement.

« C’était une belle performance. Lewis le savait aussi et c’est pourquoi il est revenu très rapidement à Abu Dhabi.

Russell commence la seconde moitié de la saison chez Williams après avoir ouvert son compte de points pour l’équipe avec une huitième place en Hongrie, juste derrière Nicholas Latifi dans l’autre FW43B.