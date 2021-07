Mercedes Hernández dépeint la douleur humaine dans les détails du péché – El Sol de México

Au Mexique, il existe plus de 60 groupes composés de mères et de proches de disparus, un chiffre qui augmente de jour en jour (selon les données les plus récentes de la Commission nationale de recherche, il y en a plus de 82 000), sans que ces personnes aient un répondre sur le sort de vos proches.

Face à une crise aussi grave, l’actrice Mercedes Hernández a pris très au sérieux la responsabilité de donner vie à une mère qui cherche son fils, dans le film Sin details de Fernanda Valadez, qui suit le parcours d’une femme prénommée Magdalena, dont le fils disparu dans une tentative d’immigration aux États-Unis.

La nominée pour l’Ariel (pour sa participation à La tirisia en 2015) a partagé que pour mener à bien ce projet, elle a été documentée avec des dizaines de témoignages, de rapports et d’études psychologiques de mères de vraies victimes, un fait qui lui a permis de passer à l’écran les sentiments pour ce que ces femmes traversent.

« J’ai fait mon travail avec tout le sérieux et l’émotion que représente l’idée de jouer une femme comme eux. Parfois avoir peur parce que j’ai moi-même un enfant, parfois essayer de penser que ce que nous tournions était de la fiction, mais parfois aussi avec la conscience que même si c’est fictif et non basé sur un événement réel, il est vrai que ces choses arrivent” .

Le film (qui sort au Mexique le 5 août) a reçu des critiques positives, a été primé aux festivals de Sundance, San Sebastián et Morelia l’année dernière. Pour elle personnellement, ce rôle lui a valu la reconnaissance de la meilleure actrice au Festival international du film de Morelia et au Festival du film de Turin.

Mercedes a célébré le fait que ce type de titres soit présenté à différents publics au niveau national et international, car elle considère que c’est un moyen de sensibiliser le public à la violence que traverse le pays et de l’inviter à avoir plus d’empathie avec les victimes.

«Les gens s’habituent à avoir des publicités pour des femmes disparues, ou des enfants et des adultes disparus. Je pense aussi que parfois le contenu audiovisuel qui est produit nous aide à prendre conscience du phénomène », a-t-il indiqué. “Bien que ce ne soit pas fait dans ce but parce que nous ne faisons pas de films comme documents de plainte, ils font aussi ce travail.”

L’oratrice a également souligné qu’au-delà de son point de vue de comédienne, en tant que citoyenne, elle souhaite que les cas de violences soient résolus avec justice pour les victimes, car il est regrettable que le gouvernement ne soit pas en mesure de donner une réponse digne aux demandes des les proches.

Parallèlement au film, Mercedes a présenté le 30 juin la série Somos, qui traite du massacre d’environ 300 personnes, qui s’est produit à Allende, Coahuila, en mars 2011, aux mains du crime organisé.

À cet égard, il a souligné que ce projet est complètement éloigné du style narco-série, en donnant une plus grande visibilité aux victimes, et en montrant la douleur que la violence déclenchée par les trafiquants provoque dans les communautés affectées.