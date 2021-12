Mercedes indécise a jusqu’à jeudi pour faire appel

Mercedes a protesté dimanche contre les résultats du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, seulement pour que la FIA / les commissaires sportifs rejettent leurs protestations, auxquelles les champions du monde ont répondu en annonçant leur intention de faire appel.

Cependant, The Times a rapporté que Mercedes envisageait de ne pas aller jusqu’au bout de leur appel, leur raisonnement étant de « faire passer la réputation du sport avant leur désir de voir leur pilote sacré champion du monde pour la huitième fois », toujours selon l’heure.

Ce qui s’est passé après la course en bref

Hamilton a perdu dimanche un huitième record du monde de Formule 1 à Abu Dhabi après avoir perdu face à son rival et futur champion Max Verstappen dans le dernier tour de ce qui a dû être l’une des courses les plus controversées de l’histoire récente.

Son équipe, manifestement mécontente du résultat, a déposé deux réclamations, 30 minutes après la fin de la course, accusant Verstappen d’avoir dépassé le Britannique sous la Safety Car et s’opposant à l’administration par le directeur de course Michael Masi de la période de Safety Car.

Les deux protestations ont été rejetées et Mercedes a annoncé son intention de faire appel.

Red Bull se prépare malgré les rumeurs de retrait

Des informations ont été publiées par Sky Sports F1, Red Bull ne tiendra rien pour acquis et le patron de l’équipe, Christian Horner, a immédiatement quitté les Émirats arabes unis pour travailler à la défense de l’équipe contre l’appel attendu de Mercedes.

Craig Slater de Sky Sports a déclaré qu’il avait été informé du départ de Horner alors qu’il cherchait à l’interviewer lundi matin, rapportant également que le leader de Red Bull, Dietrich Mateschitz, était également impliqué dans le processus.

Mercedes a jusqu’à jeudi

Toujours selon Slater, Mercedes devra agir rapidement s’ils décident de voir l’appel aboutir, comme jeudi lors du Gala FIA où Max Verstappen recevra son trophée du championnat des pilotes de F1.

Mercedes est restée silencieuse depuis dimanche soir et n’a publié aucun communiqué de presse après la course, car une vidéo est apparue sur Twitter montrant le patron de l’équipe Toto Wolff et bientôt le pilote d’Alfa Romeo Valtteri Bottas faisant la fête à Abu Dhabi.

