Mercedes: la stratégie de Valtteri Bottas n’était pas de bloquer Verstappen

James Allison a déclaré que le plan initial à Bahreïn, avant le piètre arrêt au stand, ne permettait pas à Valtteri Bottas de retenir Max Verstappen.

Avant même un arrêt au stand de 10 secondes, le Finlandais a eu du mal à s’impliquer dans le combat devant après avoir été dépassé par Charles Leclerc au départ et être resté coincé derrière lui pendant quelques tours. perdant ainsi le contact avec Verstappen et Lewis Hamilton.

Après la course, il était mécontent que l’équipe l’ait mis sur ce qu’il considérait être une stratégie «défensive» plutôt que de prendre un risque pour tenter de le ramener dans le mélange.

Cependant, Allison affirme que, sans les problèmes lors de son deuxième arrêt, Bottas aurait en fait été une menace pour le Néerlandais sur la stratégie qu’il a choisie.

Comme vous vous en doutez après l’intense # BahrainGP … il y a beaucoup à découvrir dans notre premier compte rendu de course @ F1 de la saison 2021! 😅 James Allison parle de batailles acharnées, de problèmes d’arrêt au stand, d’appels de stratégie et plus encore! 👀 👇 – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 31 mars 2021

«Si le deuxième arrêt au stand de Valtteri n’avait pas mal tourné, positionnions-nous Valtteri comme une sorte d’embouteillage pour retenir Max dans sa poursuite de Lewis? La réponse est non », a déclaré le directeur technique dans un compte rendu publié sur le Mercedes Chaîne Youtube.

«Le tour d’arrêt que nous avons choisi pour Valtteri a été le tour qui a donné à Valtteri ses meilleures chances de dépasser Max. Valtteri avait une belle paire de pneus durs dans le garage, tout comme Max, mais les Red Bull avaient montré une certaine nervosité à l’idée de faire de longs relais. Ils étaient restés sur la piste lorsque Lewis avait réussi à les réduire plus tôt dans la course.

«Et donc, nous savions qu’en arrêtant Valtteri quand nous le choisirions, nous présenterions à Max un dilemme. Après quelques tours de Valtteri sur ces nouveaux pneus, s’il avait eu un bon arrêt au stand, il aurait déjà menacé Max pour le dégagement.

«Max aurait dû venir se protéger contre Valtteri et cela aurait permis à Valtteri d’être juste contre Max et capable de se battre avec lui pour la position.

«Si Max avait continué à montrer le genre de nervosité que Red Bull avait manifesté à propos de longs relais, cela aurait permis à Valtteri de le dépasser avec un dégagement si Max avait choisi de ne pas le couvrir et cela aurait placé Valtteri devant Max. sur la route et avec le même genre de chance que Lewis avait de se défendre contre Max plus tard dans la course.

«Ainsi, le moment où nous avons choisi d’arrêter Valtteri aurait donné à Valtteri ses meilleures chances de se placer devant Max.»

Toto Wolff a également défendu la stratégie donnée à Bottas, affirmant qu’il y avait très peu d’option pour emprunter une voie alternative, et semblait être quelque peu dédaigneux avec son chauffeur après la course.

