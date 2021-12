Mercedes lance sa voiture 2022, la W13

Mercedes a lancé sa W13, sa nouvelle voiture avec laquelle elle disputera la saison de Formule 1 2022, devenant ainsi la première équipe à le faire.

Être enfermé dans un titre d’une saison avec Red Bull ne semble pas avoir découragé la préparation de Mercedes pour la saison prochaine, car ils ont été la première équipe à allumer leur voiture.

L’équipe a remporté son huitième titre des constructeurs consécutif cette saison après une bataille intense avec Red Bull, dont le pilote Max Verstappen a remporté le titre des pilotes de F1 2021 après avoir battu Lewis Hamilton lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, avec une passe dans le dernier tour de la course.

Le GP d’Abou Dhabi 2021 restera l’une des courses les plus controversées de l’histoire du sport et clôturera l’une des saisons les plus excitantes de l’histoire récente de la F1.

La nouvelle voiture de Mercedes, la W13, sera la voiture avec laquelle Lewis Hamilton et le nouveau pilote de l’équipe, George Russell, disputeront la nouvelle saison.

Hamilton, qui a fait l’objet de récentes spéculations concernant son avenir en F1, visera un record de huitième couronne des pilotes de F1, après avoir échoué cette saison, car Mercedes visera à remporter son neuvième trophée des constructeurs.

Il reste à voir si la bataille pour le titre 2021 avec Red Bull a affecté les préparatifs de Mercedes pour 2022, où de nouvelles réglementations aérodynamiques seront mises en œuvre, avec des voitures utilisant l’effet de sol pour générer de l’appui, avec de nouveaux pneus 18 pouces à profil bas qui feront leurs débuts.

Mais être la première équipe à allumer sa voiture pourrait être un signal clair de l’intention de Mercedes pour 2022.

Mercedes a tweeté une vidéo de leur W13 en train de se déclencher ci-dessous.

Une nouvelle ère de @F1 commence ici… 👊 Lancer notre F1 2022 pour la première fois – la W13 est VIVANTE. pic.twitter.com/fphuaVp2dI – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 23 décembre 2021