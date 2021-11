L’analyste de Sky Sports F1, Karun Chandhok, a révélé que Mercedes était « livide » après que Daniel Ricciardo soit resté impuni pour son contact au virage 1 avec Valtteri Bottas.

Lors de la longue, longue descente vers le virage 1 au Mexique, Ricciardo a cherché à se frayer un chemin depuis la 7e place sur la grille en descendant la ligne intérieure, mais il a bloqué le pneu avant droit dans le processus.

Devant lui, Bottas est venu prendre le sommet et Ricciardo a tapé sur le côté du W12 du Finlandais et l’a lancé en vrille.

La FIA n’a même pas enquêté sur la collision, sans parler de la punition, et a laissé Mercedes bouillonner de la décision étant donné que cela ruinerait à peu près la course de Bottas.

« J’ai parlé à quelques ingénieurs de Mercedes et ils sont furieux que Daniel ne se soit pas retrouvé avec une pénalité », a déclaré Chandhok sur Sky F1.

« C’est parce que plus tard, bien sûr, Bottas s’est retrouvé coincé derrière Ricciardo [for the vast majority of the race]. «

Alors que Mercedes a clairement exprimé ses frustrations, Ricciardo, qui a déclaré qu’il s’excuserait auprès de Bottas, se sent en fait mieux dans son rôle dans l’incident après l’avoir revu une deuxième fois.

Pas de points au Mexique 🇲🇽🏁 Course décevante aujourd'hui. J'ai été touché dans le 1er virage et même si j'ai tout essayé, je n'ai pas pu revenir aux points aujourd'hui. Pas ma journée. On reprend les apprentissages et revenons plus forts au Brésil le week-end prochain – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 8 novembre 2021

« Je suis allé à l’intérieur de Perez et je me souviens avoir verrouillé à un moment donné », a déclaré Ricciardo, cité par Fox Sports Australia.

« En le rejouant dans ma tête au cours des 70 tours suivants, j’ai pensé que j’avais verrouillé et je suis monté dans Valtteri. Donc, je me suis clairement donné un coup de pied.

«Mais en regardant la rediffusion, il semblait que j’avais verrouillé la phase en ligne droite, puis que j’avais récupéré avant de tourner. Et il semblait qu’il n’y avait tout simplement pas assez de place.

« Évidemment, Valtteri a rencontré, s’attendant probablement à avoir un peu de piste dégagée, puis il y a eu Perez et moi. Donc je ne blâme pas vraiment Valtteri, évidemment.

« C’est moi qui l’ai frappé. Mais honnêtement, en regardant le replay, je pense juste qu’il s’agit d’un incident au premier tour et qu’il s’agit peut-être de mon optimisme.

« J’ai l’impression que c’est l’une de ces lacunes : si vous n’y allez pas, quelqu’un d’autre le fera et alors vous allez avoir le bout de la paille.

« Évidemment, je suis déçu. Et je vais toujours être dur avec moi-même et je ne veux jamais gâcher ma course au premier tour.

« Mais disons que s’il est possible de se sentir mieux, je me sens un peu mieux après avoir vu la rediffusion. Et c’était en fait un assez petit succès. Mais nous savons que ces voitures ne prennent pas beaucoup de dommages.