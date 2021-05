Mercedes manquera le test Pirelli en raison de problèmes de budget

Mercedes ne participera pas au test de pneus 18 pouces de Pirelli par temps humide au Paul Ricard qui fait suite au GP de Monaco.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation pour 2022, Pirelli présentera ses nouveaux pneus 18 pouces, remplaçant les modèles 13 pouces actuels.

Et donc afin de développer le meilleur produit possible, Pirelli a effectué et continuera à effectuer une série de tests avec des équipes sur les pneus prototypes cette saison.

Mercedes a déjà échantillonné les pneus secs que Pirelli a l’intention d’introduire et s’apprêtait à essayer les pneus par temps pluvieux chez Paul Ricard.

Ce ne sera cependant pas le cas avec Ferrari qui prend désormais la relève pour remplacer les sept doubles champions du monde.

Avec toutes les équipes fonctionnant désormais sous un plafond de coûts, les plus gros dépensiers du réseau comme Mercedes ont été contraints de réduire considérablement leurs budgets, mais restent prudents pour tomber juste dans la limite.

Et donc, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a cité cela comme la raison pour laquelle ils ont confié les tâches d’essais à Ferrari.

«Nous essayons de plafonner le budget, ce qui n’est pas anodin et nous ne pouvions pas supporter les coûts liés au test des pneus et nous n’aurions pas pu envoyer nos mécaniciens faire un si long voyage», a-t-il déclaré aux journalistes à le Grand Prix de Monaco.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

De retour au Grand Prix d’Émilie-Romagne, Toto Wolff frustré a réprimandé George Russell après sa collision avec Valtteri Bottas.

Il a été considéré comme un incident de course, mais cela n’a pas aidé Mercedes, Wolff déclarant que les dommages causés au W12 de Bottas signifiaient que l’équipe allemande pourrait devoir sacrifier les futures mises à niveau prévues.

Et le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, pense que c’est la raison pour laquelle Mercedes tenait à échapper aux fonctions de Pirelli.

Cela convient cependant à la Scuderia, qui a toujours déclaré qu’une 2022 forte était sa priorité par rapport à 2021.

“En tant que Ferrari, nous avons toujours dit que 2022 était notre priorité par rapport à 2021 et tester les pneus Pirelli, aidant Pirelli à développer les nouveaux pneus que nous pensons importants pour nous”, a-t-il déclaré.

«Heureusement, nous n’avons pas eu d’accident à Imola, donc nous avons finalement un peu plus de contingence pour Mercedes aujourd’hui, nous sommes donc heureux d’accepter et de soutenir.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!