Mercedes : Max et Red Bull, on vous félicite c’était épique

Mercedes a félicité leurs rivaux Max Verstappen et Red Bull pour avoir remporté le Championnat du monde de Formule 1 2021 pour les pilotes, à la suite d’une finale controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Les champions du monde, après avoir remporté un huitième titre consécutif de F1 dimanche soir, ont été très mécontents de la manière dont la bataille pour le titre entre leur star Sir Lewis Hamilton et Verstappen a été réglée dans ce qui a été présenté comme un choc des Titans dans la course de F1 le siècle.

Ce n’était pas cela, comme nous le savons tous, mais cela n’a pas empêché Mercedes de briser trois jours de silence médiatique après une nuit mouvementée à Yas Marina.

C’est ce que Mercedes a écrit à ses rivaux aujourd’hui : « À Max Verstappen et Red Bull Racing, nous tenons à exprimer notre sincère respect pour vos réalisations cette saison.

« Vous avez rendu ce combat pour le titre de champion de Formule 1 vraiment épique. Max, nous te félicitons ainsi que toute ton équipe. Nous sommes impatients de vous combattre sur la piste la saison prochaine. »

Lewis, tu es le plus grand coureur de l’histoire de la Formule 1

L’équipe a ajouté : « Et enfin, même si ce Championnat des Pilotes ne s’est pas terminé comme nous l’espérions, nous ne pouvons être plus fiers de notre équipe.

« Lewis, tu es le plus grand coureur de l’histoire de la Formule 1 et tu as mis tout ton cœur à l’épreuve à chaque tour de cette incroyable saison. Vous êtes un sportif sans faute sur et en dehors de la piste et vous avez livré une performance sans faille.

« En tant que pur concurrent et en tant que modèle pour des millions de personnes dans le monde, nous vous saluons », a ajouté Mercedes ; comme pour la défaite, Hamilton s’est vu refuser un huitième titre de F1 record.

Merci Valtteri pour votre contribution remarquable à l’histoire du sport automobile Mercedes

La déclaration a ensuite remercié Valtteri Bottas, leur ailier, qui rejoint Alfa Romeo après cinq ans avec les champions du monde – chaque année, il a contribué à leur succès : « Valtteri, vous avez été une partie si importante de cette équipe, livrant cinq constructeurs ‘ Championnats en cinq saisons.

« Merci pour votre contribution remarquable à notre histoire du sport automobile. Kiitos, Valtteri.

« Enfin, à chacune des femmes et des hommes qualifiés et passionnés de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 à Brackley et des groupes motopropulseurs haute performance à Brixworth : vous avez écrit un chapitre historique de l’histoire de Silver Arrow en remportant le huitième championnat des constructeurs. – dans une rangée. Il s’agit d’un exploit sans précédent. En termes simples : c’est génial. Tu es incroyable. »