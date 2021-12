Mercedes mérite le titre des constructeurs mais Max « a une longueur d’avance sur nous » – Alonso – .

Max Verstappen mérite de remporter le championnat des pilotes cette année, déclare Fernando Alonso, tandis que Mercedes devrait remporter le titre des constructeurs.

Alonso a déclaré que Verstappen et Lewis Hamilton avaient conduit à un niveau constamment élevé, mais a nommé le pilote Red Bull comme son choix pour le titre.

« Tous les deux roulent de manière incroyable et sans erreur et repoussent les limites à chaque course », a déclaré Alonso. « Vous voyez qu’ils sont premier et deuxième à chaque course parce qu’ils sont à un autre niveau. C’est donc fantastique de voir comment ils se poussent l’un l’autre.

La paire a occupé les deux premières places dans chacune des cinq dernières courses et se qualifiera pour la finale de ce week-end à égalité de points.

« Cette dernière course va être tendue, c’est sûr, pour eux », a déclaré Alonso. «Je pense que cela dépendra un peu du package. Dernièrement, je pense que Mercedes est plus performante et ils ont gagné quelques courses maintenant.

«Mais Max a, à mon avis, une longueur d’avance sur nous tous. Nous avons vu le tour à Djeddah jusqu’à ce qu’il touche le mur dans le dernier virage – ce tour venait de Max, pas de la Red Bull.

« Donc, d’une certaine manière, c’est mon opinion : Mercedes mérite le championnat des constructeurs parce que la voiture est supérieure et que Max, dans l’ensemble de l’année, avait peut-être une longueur d’avance sur tout le monde. »

Cependant, Alonso a insisté sur le fait qu’il n’encourageait aucun de ses rivaux pour remporter le titre. « Ce n’est pas que je soutiens Max », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il le méritait ou qu’il conduisait – à mon avis, comme je l’ai dit, tout le monde a une opinion différente – je pense qu’il conduisait cette Red Bull à un autre niveau. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :