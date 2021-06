Mercedes modernisera la F1 2021 · .

L’indication du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, selon laquelle l’équipe n’apporterait aucune mise à jour supplémentaire à sa voiture cette saison, a suscité une réaction sceptique de la part de son homologue chez Red Bull, Christian Horner.

Maintenant, les soupçons de Horner ont été confirmés, car le directeur technique de Mercedes a confirmé qu’ils apporteraient effectivement de nouvelles pièces à leur voiture cette année.

S’exprimant après le Grand Prix de Styrie dimanche, on a demandé à Wolff si l’équipe “n’a fondamentalement aucun développement à venir cette année?”

“C’est essentiellement ce que je dis, oui”, a déclaré Wolff.

“C’est une décision très, très délicate parce que nous avons de nouvelles réglementations non seulement pour l’année prochaine, mais pour les années à venir”, a-t-il expliqué. « C’est un concept de voiture complètement différent. Et vous devez choisir le bon équilibre et à peu près tout le monde sera sur la voiture de l’année prochaine.

Red Bull a apporté des camionnettes pleines de nouvelles pièces, a déclaré Wolff « Certains peuvent encore apporter des choses, je veux dire, Red Bull à la fois des camions ou des camionnettes jeudi et vendredi avec de nouvelles pièces. Et assez juste, c’est une stratégie et une qui s’avère fructueuse en l’état, car aujourd’hui, ils étaient tout simplement dans une ligue à part, en termes de rythme.

Lewis Hamilton, qui a terminé loin derrière Max Verstappen de Red Bull dimanche, a souligné l’affirmation de l’équipe qu’elle n’avait pas l’intention d’ajouter de nouvelles pièces à sa voiture.

“Je ne vais pas remettre en question la logique de l’équipe et la façon dont elle mène son processus”, a-t-il déclaré. « Nous aimerions une mise à niveau, mais je ne pense pas que ce soit en préparation pour le moment. »

Mais Horner a mis en doute l’affirmation de ses rivaux qu’ils n’apporteraient aucune nouvelle pièce pour le W12 de l’équipe au cours des 15 courses restantes.

“Ce que Mercedes fait, c’est vraiment leur affaire, alors nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes”, a-t-il déclaré. « Nous savons que Toto aime jeter la lumière ailleurs.

Allison a décrit les améliorations à venir de Mercedes : « Je ne peux pas croire qu’ils passeront le reste de l’année sans mettre un seul composant sur la voiture. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur notre propre travail. Bien sûr, c’est un exercice d’équilibre entre cette année et l’année prochaine, mais si cela signifie que nous devons tous travailler un peu plus, alors l’équipe est entièrement prête pour cela.

Mais en parlant au site officiel de la Formule 1, le directeur technique de Mercedes, James Allison, a révélé qu’ils avaient de nouvelles pièces à venir pour leur voiture cette année.

“Ce que Toto souligne, c’est que les règles de l’année prochaine sont une affaire énorme et difficile et qu’elles exigent une énorme quantité de notre attention, et donc la majeure partie de l’attention de notre usine est passée à la découverte des performances pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

“Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas encore de choses dans la chaîne alimentaire d’avant ce changement de focus et en plus ce n’est pas toute l’usine, et en plus nous ne sommes qu’une des deux usines il y a aussi le [power unit] usine et il y a un peu plus à venir de la [power unit].

« Donc, il y a un peu plus de changement aérodynamique en vue, un peu de [power unit], nous l’espérons, du côté de la livraison et juste quelques choses qui ne sont pas aussi bien rangées que nous souhaiterions que nous ayons encore une opportunité de corriger alors que cette saison est encore très vivante et chaude. »

