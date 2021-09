Mercedes montre un véritable contrôle mental dans la voiture

N’est-il pas ennuyeux d’avoir à saisir une adresse de destination dans la navigation par satellite de votre voiture via son clavier QWERTY à l’écran complet, ou de sauter manuellement la piste en cours en passant par la stéréo via le bouton très pratique sur le volant ?

Imaginez si vous pouviez simplement penser à l’endroit où vous vouliez aller, ou comment vous préféreriez que la chanson actuelle ne soit pas jouée, et votre voiture ferait le reste. Eh bien, c’est ce que Mercedes montre au salon IAA Mobility 2021 à Munich, en Allemagne.

La société allemande a intégré des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) dans son concept-car Mercedes-Benz Vision AVTR, et les visiteurs du salon IAA Mobility 2021 pourront essayer la fonction de contrôle mental en personne.

Le Vision AVTR a été dévoilé pour la première fois au CES 2020, où Mercedes a révélé que le concept était capable de reconnaître les conducteurs par leur rythme cardiaque et leur respiration, mais l’inclusion du contrôle mental est un nouvel ajout.

Pense juste

La technologie, telle qu’elle existe actuellement, exige que l’utilisateur porte un appareil BCI avec des électrodes portables à l’arrière de la tête, qui lit les ondes cérébrales qui peuvent ensuite être traduites en actions pour le véhicule.

Mercedes dit qu'”après un court processus d’étalonnage” d’environ une minute, n’importe qui sera capable d’effectuer certaines fonctions à l’intérieur de la voiture en utilisant ses pensées.

(Crédit image : Mercedes-Benz)

Les utilisateurs doivent se concentrer sur des points lumineux particuliers sur le tableau de bord numérique, et le système détermine sur lequel il se concentre via le dispositif BCI, déclenchant une fonction prédéfinie.

Mercedes détaille le système plus en détail; “Le dispositif BCI mesure l’activité neuronale au niveau du cortex en temps réel. Il analyse les ondes cérébrales mesurées et reconnaît sur quels points lumineux l’utilisateur dirige [their] concentration et pleine attention (interface de détection d’attention).

“Plus la concentration est forte, plus l’activité neuronale est élevée. L’appareil déclenche alors la fonction ciblée dans le véhicule.”

Bien qu’il puisse exister un concept fonctionnel que les gens peuvent essayer, Mercedes est clair que la technologie ne se retrouvera pas de sitôt dans les véhicules grand public.

Il dit que les fonctionnalités de contrôle mental “ne seront pas disponibles dans la vie de tous les jours demain. Mais elles ne sont plus non plus de la science-fiction”.