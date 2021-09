Mercedes Morr, mannequin sur Instagram, meurt dans un meurtre-suicide

in

Janae Gagnier, la mannequin Instagram et influenceuse des médias sociaux mieux connue sous le nom de Miss Mercedes Morr, a été retrouvée morte dans son appartement de Houston, au Texas, fin août, dans ce que la police pense être un meurtre-suicide. Le médecin légiste du comté de Fort Bend a déclaré que la cause du décès de Gagnier était un étranglement et que son mode de décès était un homicide, a rapporté le média local KHOU-11. Elle avait 33 ans.

La police a fait la tragique découverte vers 16 h 30 le dimanche 29 août après avoir été invitée à effectuer un contrôle de bien-être. En entrant dans la résidence des appartements Cortland dans le bloc 5200 de Pointe West Circle, selon Click 2 Houston, les autorités ont découvert les corps de Gagnier et d’un homme soupçonné d’avoir tué Gagnier. Le suspect a ensuite été identifié comme étant Kevin Alexander Accorto, 34 ans, qui a une adresse en Floride. Accorto est décédé des suites d’un “traumatisme aigu multiple”, avec 12 News rapportant que sa mort avait été considérée comme un suicide. Les autorités, qui ont déclaré qu’il n’y avait aucune relation connue entre Gagnier et Accorto, ont déclaré que le croyant Accorto avait étranglé Gagnier avant de se poignarder.

L’enquête sur la mort de Gagnier se poursuit. La police a déclaré: “à ce stade de l’enquête, on ne pense pas qu’il y ait eu une relation entre le suspect et la victime. À ce stade, cela est considéré comme un meurtre/suicide et c’est une enquête en cours pour déterminer le mobile dans le Cas.” Le décès de Gagnier a été confirmé dans une déclaration de sa sœur sur Instagram.

“Hier était le pire jour de ma vie .. mon cœur est parti . Mon âme est partie . Mon bébé . Mon f-in bébé . Ma f-in soeur !!! Tout mon f-in monde !” a-t-elle écrit dans un article émouvant, ajoutant que Gagnier avait été “loin de moi de la manière la plus malade. Sachez que mon bébé l’a combattue”. Selon la sœur de Gagnier, elle et sa mère avaient parlé à Gagnier le jeudi précédant sa mort, et Gagnier “passait un moment formidable. Nous parlons tous les jours. Je suis si heureux que nous ayons dit que nous vous aimions. content d’avoir pu voir ton visage une dernière fois. Jenae, je suis désolée.”

À la suite de son décès, Gagnier a été honorée de plusieurs façons. L’influenceur des médias sociaux comptait 2,7 millions de followers sur Instagram, dont Megan Thee Stallion et Snoop Dogg. Quelques jours seulement après son décès, Drake a dédié son nouvel album, Certified Lover Boy, à Gagnier ainsi qu’à la regrettée Nadia Ntuli. L’enquête sur la mort de Gagnier se poursuit.