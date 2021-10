Valtteri Bottas croise les doigts, il en a fini avec les pénalités moteur, le Finlandais estimant que les groupes motopropulseurs de son pool sont « corrects ».

Bottas a embauché trois nouveaux moteurs à combustion interne lors des quatre dernières courses, le pilote Mercedes pénalisé à chaque fois.

Il a rebondi en Italie pour terminer troisième, a terminé cinquième en Russie et a de nouveau marqué au Grand Prix des États-Unis où il était P6.

Bottas a cependant été laissé à regretter ce qui aurait pu être s’il avait commencé ces grands prix plus haut sur la grille.

La bonne nouvelle pour le joueur de 32 ans est qu’il pense qu’il a maintenant suffisamment de pièces dans sa piscine pour le voir jusqu’à la fin de la saison.

« Je pense que les deux moteurs que j’ai dans mon parc de moteurs », a-t-il déclaré, cité par F1i.com, « ils semblent aller bien, nous n’avons détecté aucun problème avec aucun d’entre eux.

« Donc, je croise les doigts, je peux aller jusqu’au bout sans pénalité car maintenant, dans cette bataille serrée pour le championnat, même si vous ne perdez que cinq places, cela compromet vraiment la course. »

Il a ajouté : « Je pense qu’il s’agit simplement d’un manque de chance car avant d’amener les moteurs en piste, ils doivent passer tous les tests, les tests de fiabilité.

« Donc, en théorie, ça devrait aller, mais la chance n’a pas été de mon côté, j’ai eu plus d’échecs. C’est juste de la malchance, mais nous espérons juste que maintenant tout est réparé. Le temps nous le dira. »

Avec cinq courses à disputer au championnat de cette année, Bottas est 3e au classement Pilotes avec 185 points.

Passant de la neuvième à la sixième place sur le Circuit des Amériques, le pilote Alfa Romeo concède que ce n’était pas sa meilleure sortie de l’année.

«Ce fut une course assez calme pour moi. Nous avons fait du mieux que nous pouvions, mais ce n’était pas facile de se battre dans le peloton », a-t-il déclaré.

« Progresser était difficile et nous savions que ce le serait, à cause des températures et des caractéristiques de la piste.

« Dans le premier relais, je suis resté coincé derrière l’AlphaTauris et cela m’a coûté pas mal de temps. Une fois que j’étais derrière des voitures plus lentes, la différence de rythme n’était pas assez importante pour faire des dépassements facilement.

« Il n’y avait pas de voitures de sécurité ou d’autres situations dont nous devions tirer le meilleur parti, mais avec la pénalité sur la grille et l’endroit où nous avons commencé, je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus.

« Ce n’est pas le week-end le plus fort pour nous, mais en plein air, la voiture se sentait bien et il y a beaucoup d’apprentissages que nous pouvons faire avancer en équipe. »