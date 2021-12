Mercedes n’a « jamais prévu » de stratégie d’aspiration, déclare Valtteri Bottas

Perdant la pole position face à Max Verstappen, Valtteri Bottas a déclaré que Mercedes « n’avait jamais prévu » d’essayer le remorquage qui a tant aidé le pilote Red Bull car « généralement, cela se passe mal ».

Verstappen débutera dimanche le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, depuis la pole position, le pilote Red Bull ayant devancé Lewis Hamilton à la P1 de près de quatre dixièmes de seconde.

C’était un tour impressionnant de Verstappen, et un tour qui a surpris plus d’un alors que Hamilton se qualifiait en favori.

Verstappen a reçu un coup de main de son coéquipier Sergio Perez, le pilote mexicain lui donnant le souffle tout au long des neuf premiers virages avant de retirer la ligne de course et de laisser le Néerlandais faire le reste.

Voyant l’avantage que cela donnait au pilote Red Bull, les experts se sont demandé si Mercedes ferait de même, obligeant Bottas à remorquer son coéquipier sur la piste.

Ils ne l’ont pas fait avec Bottas révélant qu’ils n’avaient « jamais prévu » une telle situation.

« Nous n’avons jamais planifié cette stratégie, car généralement cela tourne mal », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Pour eux, cela a bien fonctionné, nous ne l’avons pas fait car cela peut généralement compromettre beaucoup l’autre pilote. Mais pour eux, cela a fonctionné.

Une course au titre qui a défini la magie de notre sport Cela a captivé les fans et ravi de nouveaux publics Dimanche, il sera décidé Mais les souvenirs vivront sur #AbuDhabiGP 🇦🇪 #HistoryAwaits @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/eKPuzWMJAL – Formule 1 (@F1) 11 décembre 2021

Alors que Hamilton sera deuxième sur la grille, devant battre Verstappen pour remporter le titre mondial, Bottas n’est que P6.

Le Finlandais n’a pas réalisé une bonne séance de qualification lors de son dernier week-end de course en tant que pilote Mercedes.

« Bien sûr, j’espérais un meilleur résultat », a déclaré le pilote Alfa Romeo 2022.

« Je savais depuis vendredi que nous avions changé le moteur avec un plus ancien donc je savais que ce serait difficile car il y a un déficit de quelques dixièmes.

« Et en ce qui concerne les réglages, je me suis surtout concentré sur la course, ce n’était probablement pas un réglage parfait pour les qualifications.

« On verra dimanche si ça marche ou pas.

Bottas et Hamilton commenceront la course avec les pneus médiums, Verstappen les softs ayant mis à plat ce qui aurait été ses pneus médiums de course en Q2.

Bottas a déclaré : « Je pense que cela ouvre plus d’opportunités, ainsi que des stratégies différentes.

« Nous pouvons aller plus longtemps dans le premier relais si nous le voulons, alors qu’avec les pneus tendres, vous ne pouvez pas car ils se dégradent rapidement. Ce sera certainement intéressant car nous avons des pneus différents de ceux de Red Bull. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla