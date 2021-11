Mercedes n’a pas besoin de « tricher pour être assez rapide »

Ralf Schumacher dit que Mercedes n’a pas besoin de tricher et est assez rapide sans enfreindre les règles.

L’équipe allemande cherche vraiment à avoir à nouveau la voiture la plus rapide sur la grille dans les phases finales de la campagne 2021, étant confortablement plus rapide que Red Bull au Brésil et au Qatar.

Leurs rivaux au titre se méfient de la façon dont ils ont acquis un tel avantage, pensant que l’aileron arrière de la W12 pourrait bien être illégal et travaillant dur pour le prouver à la FIA.

Il y a également eu des plaintes, y compris de la part de Schumacher lui-même, à propos de Wolff et du changement celui de Lewis Hamilton moteur à Interlagos malgré le fait qu’il n’y avait aucun problème avec lui. Ils l’ont simplement fait pour gagner un avantage en termes de performances, estimant qu’il valait la peine de prendre une pénalité, ce que certains pensent que ce n’est pas juste.

L’oncle du pilote Haas, Mick, ne pense pas que l’aileron arrière de Mercedes soit illégal et affirme que les champions en titre n’ont aucune raison de tricher.

« Nous avons revu ici [in Qatar] que Mercedes est assez rapide et n’a pas à tricher », a-t-il déclaré Ciel Allemagne.

«Je ne suppose pas qu’une équipe ignore volontairement les règles. Si vous vous approchez de la limite, quelque chose peut toujours mal tourner et vous entrez dans des zones grises. »

Pilotes : HUIT points d’écart

Constructeurs : CINQ points d’écart 2021 semble aller jusqu’au bout ! 🔥#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/7F1CDk9vP2 – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

La machinerie plus solide ainsi que les excellentes performances de sa part ont permis à Hamilton de combler l’écart avec Max Verstappen en tête du classement à seulement huit points avec deux tours à jouer.

Compte tenu des voitures dont disposent les deux pilotes, Schumacher estime que le Néerlandais n’a « aucune chance » de remporter son premier championnat du monde à moins d’avoir enfin la chance de son côté.

« La Mercedes est actuellement le package le plus stable », a-t-il ajouté.

« Max donne tout et montre à quel point il est bon. Dans des circonstances normales, cependant, il n’a aucune chance. Peut-être qu’il aura la chance qui lui a manqué jusqu’à présent.

« S’il l’avait déjà au début de la saison, il pourrait maintenant être champion du monde. »

Il pense également que Verstappen aura besoin de l’aide de son coéquipier Sergio Perez et n’est pas sûr que le Mexicain soit assez rapide pour fournir une telle assistance, bien qu’il pense que la même chose s’applique à Valtteri Bottas chez Mercedes.

« Tout d’abord, les deux doivent être en mesure d’aider leurs coéquipiers », a déclaré l’Allemand.

« Ils ne le sont pas actuellement, bien qu’ils aient les meilleures voitures. Sergio était loin tout le week-end, même si la course s’est mieux déroulée.