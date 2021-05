Mercedes n’a pas coupé le moteur pendant la saison 2014

Toto Wolff a rejeté les affirmations de Paddy Lowe selon lesquelles Mercedes aurait choisi de ne pas faire tourner son moteur à pleine puissance lors des qualifications au cours de la saison 2014, craignant d’être rattrapé par la FIA.

Mercedes est sortie des portes avec un avantage moteur significatif en 2014, Lewis Hamilton et Nico Rosberg remportant 16 des 19 courses organisées tout au long de la saison.

S’exprimant sur le podcast Beyond the Grid, Lowe, qui a occupé le poste de directeur technique de Mercedes entre 2013 et 2017, a expliqué que l’équipe faisait tourner le moteur en «mode ralenti» dans la plupart des séances de qualification en raison de la crainte que «si Mercedes avait l’air ridicule bien, alors quelque chose serait fait à ce sujet ».

Cependant, parlant du Portugal pendant le week-end du Grand Prix du Portugal, Wolff a riposté à la suggestion, déclarant qu ‘«aucune situation de ce genre» ne s’était produite.

«Je pense que Paddy a dû être dans un endroit différent de moi», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de situation telle que vous faites revenir un moteur juste pour que les règlements soient modifiés dans votre direction.

«Nous étions très compétitifs en 2014 et je pense que tout le monde pouvait voir que c’était le début d’un environnement réglementaire qui n’aurait pas été changé de toute façon.»