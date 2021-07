Mercedes n’abandonnera pas son aileron arrière “porte de grange”

Mercedes pense qu’ils sacrifieraient la vitesse dans les virages et plus encore s’ils abandonnaient leur aileron arrière « porte de grange ».

C’est une description que le patron de Red Bull, Christian Horner, a proposée alors qu’il discutait des différences de vitesse en ligne droite entre son équipe et Mercedes.

Lors des Grands Prix de France et de Styrie, Mercedes a vu un net avantage pour Red Bull dans les lignes droites, citant l’amélioration des performances du moteur de Honda, mais Horner a déclaré que tout était dû aux ailes arrière.

Red Bull utilise un aileron arrière plus mince pour moins de traînée et donc une vitesse totale plus élevée, tandis que Mercedes utilise un aileron arrière plus grand, ou une “porte de grange” comme le dit Horner.

Mais après le Grand Prix de Styrie, le directeur de la stratégie du sport automobile de Mercedes, James Vowles, a expliqué pourquoi l’équipe ne déviera pas de son approche.

“Nous avons une suite d’ailerons arrière à notre disposition, tout comme Red Bull et d’autres équipes sur la grille”, a-t-il expliqué dans la vidéo de débriefing de la course.

« Vous avez des circuits comme Monaco où vous avez besoin d’une force d’appui élevée, vous avez besoin du plus grand aileron arrière que vous pouvez remplir dans la boîte légale, et puis vous avez des courses comme Monza où vous avez besoin de cette vitesse en ligne droite qui est l’équilibre optimal entre appui et vitesse. Et c’est le point clé. Chaque piste a son propre ensemble de caractéristiques.

“Vous pourriez, bien sûr, avoir moins d’aileron arrière et aller plus vite en ligne droite, mais vous sacrifieriez les performances en virage et pas seulement cela. Cela a également des effets sur la dégradation. A l’inverse, moins d’aileron arrière permet peut-être de dépasser un peu plus. Il y a un équilibre.

“Nous utilisons des outils de simulation pour parcourir tous les réglages d’aileron arrière dont nous disposons et trouver un optimum de ce que nous devrions courir sur cette piste. Ce que nous devrions courir à la fois pour les dépassements, les qualifications et la course et dans notre cas, cela ressort avec le réglage de l’aileron arrière que vous voyez.

« Oui, celle de Red Bull est légèrement inférieure à la nôtre, mais leur hauteur de caisse arrière est également beaucoup plus élevée, il est donc très difficile de comparer la traînée générée par leur voiture par rapport à la nôtre.

“Ce que nous savons, c’est qu’avec notre voiture, et nous avons balayé cela, l’endroit où nous roulons notre aileron arrière est optimal pour le temps au tour et finalement c’est à la fois la qualification et la course.”

