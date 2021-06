Mercedes n’attendra pas l’hiver pour nommer le coéquipier de Hamilton· .

in

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a clarifié les commentaires qu’il a faits hier en disant qu’il était peu probable qu’il sélectionne un coéquipier pour Lewis Hamilton avant décembre au plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé quand il était susceptible de confirmer qui serait le partenaire de Hamilton l’année prochaine, en supposant que le septuple champion du monde reste dans l’équipe, Wolff a déclaré : « Quelque part en hiver, je pense, mais je ne sais pas si c’est en décembre ou en janvier ou Février.”

Invité à confirmer le retard jusqu’à l’hiver, Wolff a déclaré que c’était « hautement possible parce que nous avons toujours été engagés et fidèles aux conducteurs et c’est ce que nous faisons ».

Cependant, Wolff a déclaré aux médias dans une interview ultérieure aujourd’hui qu’il n’avait pas l’intention d’attendre aussi longtemps.

“C’était une liquidation”, a-t-il déclaré. « Parce qu’on vous pose cette question si souvent. »

Wolff doit choisir entre le coéquipier actuel de Hamilton, Valtteri Bottas, et le pilote junior George Russell pour conduire pour l’équipe lors de la saison 2022 de F1.

« Alors, quel est le retard ? » il a continué. « Deux pilotes pour un siège, deux pilotes qui peuvent encore faire une belle carrière en Formule 1.

“Je veux juste voir le plein potentiel de Valtteri cette année et continuer à observer George conduire pour Williams et gérer leur situation.”

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :