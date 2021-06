Mercedes “ne comprend pas tout à fait” la raison de l’appel au stand qui a coûté la victoire à Hamilton · .

Le responsable de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a admis que le Grand Prix de France était une course que l’équipe aurait dû gagner.

Lewis Hamilton a pris la tête de la course dès le premier tour mais l’a perdue lors de son premier arrêt au stand. Son rival au championnat, Max Verstappen, est arrivé dans le tour précédent et, bien qu’il ait eu trois secondes de retard sur Hamilton avant son arrêt au stand, a pris la tête.

“C’est ennuyeux parce que je pense que nous aurions pu gagner la course”, a déclaré Shovlin. « Je pense que nous aurions pu avoir deux voitures sur le podium et nous sommes dans un championnat où nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de laisser passer ces opportunités comme nous l’avons fait aujourd’hui. Mais ce n’étaient pas des décisions faciles au moment où elles sont apparues.

Shovlin a déclaré que les modèles stratégiques de l’équipe indiquaient qu’ils étaient suffisamment en avance sur Verstappen pour ne pas avoir besoin d’un arrêt au stand lorsque le pilote Red Bull est entré.

“Nous pensions que lorsque nous avions un peu plus de trois secondes à Max, nous étions à l’abri de l’undercut. Et ce n’était pas le cas.

« Même maintenant, nous ne comprenons pas pleinement pourquoi nos modèles nous disaient que nous aurions été bien. Donc clairement, il y a quelque chose que nous devons partir et comprendre là-bas. »

Ne pas opposer Hamilton au tour après avoir amené Valtteri Bottas leur a probablement coûté la victoire, a admis Shovlin. “Si nous amenions Lewis dans le tour après Valtteri – si Max nous aurait suivis je ne sais pas – mais si nous l’avions fait, je pense que cela nous aurait mis dans une position décente.”

Plus tard dans la course, Verstappen a effectué un deuxième arrêt au stand et a pu rattraper et dépasser Hamilton avant l’arrivée. Shovlin dit que l’option stratégique était moins susceptible de fonctionner pour Hamilton, car cela aurait signifié sortir des stands derrière le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez.

“Convertir Lewis en deux arrêts n’aurait pas fonctionné de la même manière parce que Max vient juste de nous avoir, et nous aurions dû passer par Sergio et bien sûr, cela va être plus difficile pour Lewis que pour Max.

“Donc, vraiment, c’était juste que nous pensions que nous allions bien. Nous n’aurions pas pu être plus loin sur la route, Lewis était allé à fond dans ce premier relais, mais cela l’arrêterait juste un tour plus tôt.

La défaite montre que Mercedes ne peut pas se permettre de commettre des erreurs stratégiques, a déclaré Shovlin.

« Nous avons une bonne, bonne voiture de course. Nous l’avons montré aujourd’hui. Je pense que nous manquons un peu en qualifications. Mais pour ce qui est de la course sur circuit normal, nous sommes capables de les mettre sous pression.

« Mais nous savons que pour faire ça pour gagner des courses, nous devons être presque parfaits. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et dire que nous n’avons pas fait un assez bon travail.

“Nous sommes assez doués pour être brutaux avec nous-mêmes et pour l’analyser et nous allons le faire pendant quelques jours et, espérons-le, revenir plus forts en Autriche.”

