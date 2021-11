Mercedes ne fera pas appel de la pénalité de retour de grille de Lewis Hamilton

Mercedes a accepté la décision de la FIA d’envoyer Lewis Hamilton à l’arrière de la grille de qualification de sprint à Sao Paulo après une infraction au DRS.

Peu de temps après la fin des qualifications vendredi à Sao Paulo, avec Hamilton assis assez en P1 sur la grille de sprint, la nouvelle est apparue que la FIA enquêtait sur le volet DRS sur l’aileron arrière de la Mercedes de Hamilton, avec des tests pour déterminer l’écart entre le haut et le éléments inférieurs lorsqu’il était ouvert.

L’écart maximal autorisé est de 85 mm, mais la FIA a découvert que le volet DRS du W12 de Hamilton s’ouvrait à une mesure plus large, ce qui a causé des problèmes au septuple champion du monde.

La FIA a déterminé que le DRS n’avait pas été conçu par Mercedes pour enfreindre intentionnellement le règlement, notant plutôt que quelque chose avait dû mal tourner pour que l’écart devienne supérieur à 85 mm.

Néanmoins, la décision est noire ou blanche, et Hamilton a donc été disqualifié du classement des qualifications, ce qui signifie qu’il commence les qualifications pour le sprint depuis le fond de la grille.

L’équipe ne fera pas appel de la disqualification de Lewis de Quali. Nous voulons gagner ces championnats du monde sur circuit. pic.twitter.com/12rD4EoDYP – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 13 novembre 2021

Mercedes aurait pu faire appel de la pénalité, moment auquel Hamilton reviendrait en P1, mais ses résultats pour le reste du week-end seraient alors menacés, un risque que Mercedes n’était pas disposé à prendre.

Le rival pour le titre d’Hamilton, Max Verstappen, a écopé d’une amende de 50 000 euros après avoir été aperçu en train de toucher l’aileron arrière de la W12 d’Hamilton dans le parc fermé, après la fin de la Q3.

Mais Hamilton et les commissaires ont convenu que Verstappen n’avait causé aucun dommage à l’aileron arrière.

Mercedes « pense qu’une certaine forme de dommage s’est produite lors de la conduite sur piste, mais n’a pas pu vérifier cette hypothèse en raison du fait que nous n’avons pas eu accès aux pièces ».

« À la fin de la première audience vendredi, une vidéo amateur a émergé du pilote Max Verstappen touchant la voiture 44 dans le Parc Fermé », lit-on dans le rapport dans lequel la disqualification de Hamilton a été confirmée.

« Les commissaires sportifs ont pris le temps de rassembler toutes les séquences vidéo disponibles de cet incident et ont finalement examiné les images des voitures 14, 77, 33 et 44 ainsi que les images de vidéosurveillance des caméras de la voie des stands de la FIA, en plus des images amateurs.

« Les commissaires ont tenu une audience distincte concernant cet incident et ont incorporé le texte de cette décision aux présentes.

« Le concurrent de la voiture 44 a également convenu qu’il était peu probable que les actions de Verstappen aient causé la faute, mais ils ont estimé que c’était une question ouverte.

« Les stewards, cependant, ont été pleinement satisfaits, après avoir examiné en détail la totalité des preuves concernant cet incident, qu’il n’a aucune incidence sur cette affaire. »

Hamilton cherchera désormais à se hisser le plus haut possible dans l’ordre des qualifications pour le sprint, avec une chute de cinq places sur la grille pour le Grand Prix de Sao Paulo après que Hamilton ait remporté un cinquième nouveau moteur à combustion interne de la saison.