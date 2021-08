Mercedes ne laissera « rien sur la table » dans la lutte pour le titre

in

Mercedes libérera tout ce qu’ils ont dans leur bataille contre Red Bull pour les titres 2021, a promis le patron de l’équipe, Toto Wolff.

Les deux tenues jouent leur rôle dans un rebut de titre qui est convoité depuis des années, mais il y a une complication potentielle.

Cela étant une combinaison du plafond budgétaire, nouveau pour 2021 qui limite les équipes à une dépense de 145 millions de dollars pour la saison, et également du nouveau règlement pour 2022.

Aucune équipe ne peut se permettre de traiter la nouvelle génération de voitures de F1 comme un projet secondaire, mais il n’y a plus de chèque en blanc en matière de dépenses, et Mercedes et Red Bull doivent donc soigneusement réfléchir à la manière dont ils allouent leurs ressources.

Red Bull a déjà déclaré qu’ils n’étaient pas encore prêts à abandonner leur RB16B, et Wolff a maintenant promis que Mercedes ne laisserait rien sur la table dans leurs efforts.

Interrogé par GPFans sur les gains marginaux qui pourraient régler cette bataille pour le titre, Wolff a répondu : « Les mots ‘gains marginaux’ sont un copyright de Sir Dave Brailsford qui a inventé cela il y a de nombreuses années pour son équipe cycliste.

«Je pense qu’il s’agit vraiment de ne laisser aucune performance sur la table, de minimiser les erreurs, et cela peut à la fin contribuer à gagner ou à ne pas gagner, et cela pourrait être avec la plus petite des marges.

En ce qui concerne les mises à niveau du W12, Wolff a réaffirmé qu’il n’y avait plus rien à venir, déclarant “tout ce qu’il y a, c’est tout ce que nous avons”.

Mercedes commençait à se retirer de Red Bull dans les championnats des pilotes et des constructeurs, mais cette situation a complètement changé entre les GP de Grande-Bretagne et de Hongrie.

Alors que Lewis Hamilton de Mercedes et Max Verstappen de Red Bull se sont battus dans la première moitié du premier tour en Grande-Bretagne, ils sont entrés en collision, envoyant Verstappen dans les barrières au coin de Silverstone’s Copse.

Hamilton allait remporter la victoire, réduisant l’avance de Verstappen au championnat, tandis que Mercedes faisait de même chez les constructeurs, Red Bull ne marquant aucun point.

Ensuite, au tour suivant en Hongrie, ce serait l’autre Mercedes de Valtteri Bottas anéantissant Verstappen, causant de gros dégâts à la voiture du Néerlandais et éliminant l’autre Red Bull de Sergio Perez dans le shunt.

Hamilton terminerait P2 au Hungaroring, reprenant le contrôle du championnat des pilotes, tandis que Mercedes remportait la P1 de Red Bull chez les constructeurs.

La prochaine étape est le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, où Red Bull cherchera à renouer avec l’élan avec une première victoire sur le site depuis 2014.