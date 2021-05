Mercedes ne parvient toujours pas à retirer la roue de la voiture de Bottas · .

L’écrou de roue endommagé qui a contraint Valtteri Bottas à se retirer du Grand Prix de Monaco est toujours collé à sa voiture, a révélé Mercedes.

Bottas s’est retiré dans les stands lorsque Mercedes n’a pas été en mesure de retirer la roue avant droite de sa voiture lors de son arrêt au stand au 29e tour.

Le directeur technique de l’équipe, James Allison, a déclaré qu’il ne serait pas possible de retirer l’écrou, et la roue qui l’accompagne, jusqu’à ce que la voiture revienne à la base de l’équipe.

«Nous n’avons pas enlevé la roue», a admis Allison. «Il est assis dans notre garage avec le support de roue dessus.

«Il va falloir que ce soit au sol. Sortez un Dremel et coupez douloureusement les restes de l’écrou de roue. Nous ferons cela à l’usine.

Le pilote s’est dit «extrêmement déçu» de terminer sa course dans les stands après avoir terminé deuxième dans les premières étapes, et a exhorté l’équipe à aller au fond de son dernier revers d’arrêt aux stands.

Bottas a décrit son incrédulité alors qu’il était assis dans les stands et s’est rendu compte que sa course était terminée.

«J’étais en gros comme” ouais, c’était un arrêt au stand lent “. Et puis, je calculais en quelque sorte «d’accord, c’est probablement Sainz qui passe», puis ce serait Norris ou qui était derrière.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Ensuite, quand ça s’est passé à 30 secondes ou quelque chose comme ça, je ne pouvais pas y croire. De toute évidence, une situation extrêmement décevante et une situation dont nous devons nous assurer qu’elle ne se reproduira plus – c’est une grave erreur.

Bilan du GP de Monaco: «Les actions parlent plus que les mots»: Verstappen rappelle à Hamilton qu’il n’a pas grand-chose à prouver dans le combat pour le titre«Je pense que c’est de la malchance de mon côté», a déclaré Bottas. «C’est quelque chose qui, en tant qu’équipe, sera une grande priorité pour la prochaine course.»

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a admis qu’il n’avait jamais rien vu de tel que l’écrou de roue. Il a expliqué que leur arrêt aux stands avait mal tourné lorsque le pistolet à roue du mécanicien avait enlevé les dents de l’écrou.

«Valtteri a dit qu’il avait vu les morceaux d’aluminium s’envoler devant», a-t-il expliqué.

«Cela a été notre faiblesse cette année, mais nous n’avons changé aucun des modèles d’écrou de roue ou des pistolets, nous devons donc vraiment maîtriser ce qui cause cela et revenir plus forts.

La cause exacte de l’échec reste incertaine, a déclaré Wolff. «Nous devons nous demander s’il s’agit d’un problème de conception ou si nous venons de subir une défaillance catastrophique de quelques systèmes.

«Nous venons d’usiner tout l’écrou. Jamais rien vu de tel. Il n’y avait plus de pièce là-bas et le pneu était toujours sur la voiture.

Wolff a admis que c’était «très, très frustrant» pour Bottas, qui avait souffert de malheurs dans les stands lors des courses précédentes. «On dirait qu’il est maudit.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: