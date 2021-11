Mercedes ne peut pas compter sur Valtteri Bottas démotivé

L’ancien pilote de F1 Timo Glock estime que Valtteri Bottas manque désormais de motivation avec sa sortie de Mercedes scellée – ce qui est une mauvaise nouvelle pour Lewis Hamilton.

Ce sera la cinquième et dernière campagne de Bottas avec Mercedes après que George Russell a été confirmé comme son remplaçant en 2022, ouvrant la voie au Finlandais pour signer avec Alfa Romeo.

Mais il n’y aura pas de promenade jusqu’au bout pour Bottas, avec Mercedes dans une bataille contre Red Bull et Max Verstappen pour les championnats des constructeurs et des pilotes.

Avec Bottas hors de l’équation du titre des pilotes, son rôle est désormais de soutenir la candidature de son coéquipier Hamilton pour un huitième championnat du monde record, tout en marquant suffisamment de points lui-même pour faire de Mercedes le champion des constructeurs pour la huitième fois.

Il y a eu quelques occasions où Bottas a rendu la tâche assez facile à Verstappen, d’abord au Grand Prix de Russie où il a offert peu de défense contre le Néerlandais alors que le duo se frayait un chemin dans le milieu de terrain après des pénalités de moteur.

Verstappen a terminé cette course P2 derrière Hamilton.

Puis, au début du Grand Prix du Mexique, Bottas a été critiqué pour ne pas avoir couvert Verstappen, qui a trouvé beaucoup d’espace à l’extérieur pour dépasser les deux voitures Mercedes dans le virage 1 et prendre la tête.

À partir de là, Verstappen a gagné confortablement, donc Glock craint que Mercedes ne puisse plus avoir confiance en Bottas pour tout faire pour soutenir Hamilton.

« Lewis Hamilton a une bonne voiture, bien sûr, mais ce n’est pas assez bon pour battre Red Bull et Max », a déclaré Glock à Sky Sport.

« Le problème avec Mercedes, je pense, c’est que Valtteri Bottas n’a plus la motivation de continuer à apporter tout son soutien à Lewis.

« C’était évident pour moi. Bien sûr, c’est toujours facile à dire de l’extérieur.

« Mais je pense que Mercedes a discuté de la stratégie assez clairement à l’avance et a traversé d’innombrables scénarios concernant le départ.

« Dans ce cas, Valtteri s’est davantage concentré sur Lewis, ce que je n’ai pas compris. Je pense que sa tâche était clairement de tout faire contre Max pour ouvrir la voie à Lewis pour être en tête au premier tour. Cela n’a pas fonctionné du tout.

« J’ai du mal à croire que Mercedes puisse encore compter sur Valtteri. Red Bull a une opportunité plus claire de s’appuyer sur Sergio Perez. Il l’a montré. Il a poussé tout son cœur pour pouvoir aider à l’avant et prendre les points à Lewis. »

Il reste quatre manches dans la campagne 2021 et Verstappen détient désormais une avance de 19 points sur Hamilton au championnat des pilotes.

Alors Hamilton peut-il encore combler cet écart grâce à ses seuls efforts en piste? Glock ne le croit pas.

« Qu’est-ce qui peut arrêter Max Verstappen après sa victoire [in Mexico]? À mes yeux, il n’y a qu’une seule option – Max et Red Bull ont la malchance d’avoir des problèmes techniques », a déclaré Glock.

« Je pense que le paquet est trop fort pour le moment. Sao Paulo sera probablement une autre piste qui conviendra à Red Bull. La voiture fonctionne très, très bien sur tous les types de pistes. Max est dans une situation très confortable. Red Bull fait également tout pour le moment.

« De plus, avec le départ, avec la manœuvre du premier virage, Max a clairement montré à quel point il est bon et à quel point il est agressif et ne recule devant rien.

« C’était un point d’exclamation en direction du championnat, c’est sûr. »