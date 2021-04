Mercedes ne peut pas risquer 2021 pour les règlements 2022

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que ne pas se concentrer en 2021 sur les règlements de la saison prochaine n’est pas une option.

La campagne 2021 s’annonce comme l’une des saisons les plus fascinantes depuis de nombreuses années pour plusieurs raisons. Mercedes et Red Bull apparaissent tous deux en lice pour le titre, un plafond budgétaire est désormais en vigueur et les équipes doivent également travailler sur les nouvelles réglementations à venir pour 2022.

Mais tous ces facteurs combinés font que la saison en cours est un exercice d’équilibre précaire et plein de risques pour les équipes.

Ceux plus bas dans la grille chercheront rapidement à se tourner vers le respect de la réglementation 2022, d’autant plus que deux programmes de développement sont menés dans le cadre de ce nouveau plafond budgétaire.

Les goûts de Ferrari et Haas ont déjà déclaré que 2022 était leur objectif principal.

Mercedes aurait également pu envisager cette voie si sa saison 2021 se déroulait comme prévu, ce qui constituait un autre trajet confortable vers ce qui serait huit titres de pilotes et de constructeurs d’affilée.

Mais il semble que ce ne sera pas le cas puisque Red Bull est sorti des blocs de tir à Bahreïn, se positionnant comme un véritable challenger de Mercedes pour la saison à venir.

Et donc, Wolff a déclaré que cela crée un équilibre délicat pour lui et les neuf autres équipes. Mercedes ne peut pas se permettre d’entrer en 2022 sur le pied arrière, mais n’est pas non plus prête à manquer cette saison.

«Ce sera la même chose pour toutes les équipes d’équilibrer les ressources de la voiture et du groupe motopropulseur 2021 et celle de 2022», a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Il est clair que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas jouer en ’21. Mais également, les règlements de 22 seront en place pendant plusieurs années. Une fois que vous commencez avec un déficit, il est très difficile de rattraper le retard. Il faudra donc un certain temps pour que les performances convergent.

«À cet égard, ce sont des décisions délicates que nous évaluons régulièrement.»

Wolff a toujours clairement indiqué qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance chez Mercedes. Ils ne sont pas une équipe pour se réjouir de leurs réalisations.

Mais il a admis qu’il y avait certainement un sentiment différent au sein de l’équipe maintenant qu’ils n’ont pas la voiture la plus forte sur la grille. Leur concept à faible râteau semble leur coûter cher suite à l’introduction de la nouvelle réglementation aérodynamique.

«C’est différent. Les changements réglementaires qui ont été introduits l’année dernière, nous avions probablement plus de déficit à compenser », a-t-il expliqué.

«Donc, quand nous avons mis les voitures sur la route, c’était assez clair. Mais c’est ce que c’est, et maintenant nous devons faire le travail au mieux de nos capacités.

