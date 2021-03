Mercedes «  ne peut pas soulever soudainement les 30 mm arrière du W12  »

Convaincu que la nouvelle réglementation du plancher fait plus mal aux voitures à faible râteau que leurs rivales à râteau élevé, Andrew Shovlin dit que Mercedes «ne peut pas soudainement» soulever l’arrière de 3 cm de la W12.

Bien que les voitures de cette année soient en grande partie un report de celles de l’année dernière, la Formule 1 a quelques nouvelles règles pour 2021 qui sont conçues pour ralentir les voitures.

L’un de ceux-ci concerne le sol, les équipes devant en couper un segment juste devant le pneu arrière pour réduire la force d’appui.

Aussi petit que soit le changement, il a eu un impact important, en particulier sur les équipes, comme Mercedes, qui utilisent des voitures à faible râteau.

Mais alors que Mercedes est bien consciente du problème, Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie au sol, dit que ce n’est pas un problème qu’ils peuvent facilement résoudre.

«Ce que nous ne pouvons certainement pas faire, c’est soudainement dire que nous allons soulever l’arrière de notre voiture de 30 mm et travailler avec cela parce que cela annulerait la saison … nous perdrions tellement à faire cela … ce n’est tout simplement pas pratique, »A-t-il déclaré à ..

La première séance de qualification de cette saison, au cours de laquelle Max Verstappen de Red Bull a pris la pole par 0,3 seconde devant Lewis Hamilton de Mercedes, a montré que Mercedes et Aston Martin étaient deux des plus gros perdants en termes de rythme.

Mercedes a riposté pour remporter la victoire à Bahreïn, Hamilton franchissant la ligne 0.7s devant Verstappen avec Valtteri Bottas P3.

Shovlin craint que la W12 de cette année n’ait aucun «atout par rapport» à la RB16B de Red Bull.

«Nous n’avons pas vraiment de forces par rapport à eux, c’est ce que je dirais», a-t-il déclaré.

«Nous avons eu de nombreuses années où nous avons pu compter sur la vitesse en ligne droite, les virages à grande vitesse ou les virages interconnectés, mais vous regardez les choses ici et nous ne leur avons pris aucun temps nulle part.

«En qualifications, nous sommes juste sur leur rythme dans nos meilleurs virages et ils sont plus rapides dans les autres. Nous avons donc besoin d’une voiture plus rapide, aussi simple que cela.

«Nous devons examiner des domaines plus subtils liés aux caractéristiques de conduite», a poursuivi Shovlin. «Cette saison va en fait descendre dans les bonnes marges plus que d’habitude.

«Je ne pense pas que nous puissions vraiment nous développer à un point tel que nous pourrions prendre de l’avance et j’espère que Red Bull ne se développera pas à un point où il est clair devant.»

