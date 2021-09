Mercedes ne sait pas s’ils ont été plus rapides que Red Bull à Sotchi

in

Mercedes ne sait pas s’ils avaient toujours leur avantage de rythme habituel sur le reste du peloton en conservant leur record de 100% au Grand Prix de Russie.

Les sept fois champions consécutifs des constructeurs n’ont jamais goûté à la défaite à Sotchi, la course sur l’ancienne base des Jeux olympiques d’hiver ayant été inaugurée en 2014, l’année où leur ère de domination de la Formule 1 a commencé.

Lewis Hamilton a remporté sa 100e victoire pour en faire un huit consécutif pour Mercedes, mais c’était un week-end où il était difficile d’avoir une idée des performances relatives des voitures en raison des conditions météorologiques variables.

Également dans l’équation, il y avait une surabondance de pénalités pour avoir pris de nouvelles pièces, ce qui signifiait que Max Verstappen savait vendredi qu’il prendrait le départ en fond de grille et qu’il était donc à peine vu en piste pendant les qualifications.

Cependant, les deux Mercedes étaient première et deuxième dans les deux séances d’essais possibles et Hamilton a confortablement fermé le leader de la course Lando Norris sur le sec, il est donc peut-être un peu surprenant qu’ils ne soient pas convaincus de leur position exacte en termes comparatifs.

“C’est difficile à dire. Si nous avions un parcours clair, nous étions bons », a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie piste de Mercedes, cité par Motorsport-total.com.

« Mais nous étions aussi souvent dans la circulation et surtout derrière une McLaren, et puis on ne voit pas le rythme.

« Nous étions définitivement sur un pied d’égalité avec Red Bull. Il est difficile de dire si nous étions plus rapides à cause de la course que nous avons eue.

L’HISTOIRE!!! 💯@LewisHamilton devient le premier pilote de F1 à atteindre 100 victoires 👏👏👏#RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe – Formule 1 (@F1) 26 septembre 2021

Shovlin a reconnu que l’averse dans les dernières étapes de la course avait aidé Mercedes, en particulier parce qu’il était loin d’être certain que Hamilton aurait pu dépasser Norris une fois qu’il serait entré dans l’air sale derrière la McLaren.

En fin de compte, la décision de Norris de rester trop longtemps avec des pneus slicks sur un circuit glissant était définitive alors qu’il luttait pour garder le contrôle de sa voiture, Hamilton prenant facilement la tête avec une adhérence beaucoup plus grande après s’être arrêté pour les intermédiaires.

Mercedes a parfaitement chronométré ses arrêts aux stands et cela a également permis à Valtteri Bottas, qui était parti 17e en raison d’une pénalité moteur, de se frayer un chemin pour terminer cinquième à partir d’une position beaucoup moins prometteuse avant l’arrivée de la pluie.

“Avec le passage aux intermédiaires, nous avons pu progresser”, a ajouté Shovlin.

“Sans la pluie à la fin, cela aurait pu être un résultat très décevant, avec Lewis deuxième et Valtteri hors des points.”

Verdict PlanetF1