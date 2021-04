Mercedes ne se fait aucune illusion sur le rythme de Red Bull

Malgré sa victoire au premier tour de la saison, Toto Wolff pense que le W12 de Mercedes «manque de rythme», Red Bull ayant l’avantage.

La dernière fois à Bahreïn, Max Verstappen a décroché la pole position pour Red Bull avec 0,388 seconde d’avance sur Lewis Hamilton tandis que Valtteri Bottas était le troisième plus rapide des qualifications.

Hamilton a riposté lors du Grand Prix, utilisant sa stratégie et sa position sur piste pour remporter la victoire par seulement 0,7 seconde devant son rival Red Bull.

Ce fut une fin passionnante pour le Grand Prix avec Verstappen rattrapant Hamilton alors que les tours comptaient à rebours avant de prendre la tête au virage 4.

Cela a été fait en dehors de la piste, le pilote Red Bull étant obligé de redonner la place à Hamilton qui a tenu bon pour la victoire. Bottas était troisième.

Mais malgré leur double podium sur le circuit de Sakhir, Mercedes a quitté Bahreïn inquiet pour Red Bull et craignant que l’équipe de Milton Keynes, avec sa RB16B à râteau élevé, ait un avantage de rythme.

Wolff, cependant, dit qu’il apprécie énormément la compétition.

“J’espère que le duel dans le désert entre nous et Red Bull est un signe de ce qui va arriver cette année”, a déclaré l’Autrichien.

«Nous avons remporté le premier tour, mais nous n’avons aucune illusion sur le fait que ce sera une saison simple.

«La voiture manque encore de rythme sur un seul tour et Red Bull semble avoir l’avantage en ce moment.

«Nous nous efforçons de combler l’écart et c’est un défi que nous apprécions.»

La Formule 1 a eu une pause de trois semaines entre Bahreïn et le Grand Prix d’Émilie-Romagne avec des experts affirmant que l’écart prolongé entre la première et la deuxième course pourrait jouer à Mercedes, leur donnant le temps de travailler sur leurs problèmes.

Les équipes se dirigent maintenant vers Imola, un circuit où Mercedes a décroché un doublé en 2020 avec Hamilton en tête de Bottas à domicile.

Verstappen, qui avait chassé Bottas pour terminer deuxième, a subi une panne de pneu qui l’a fait quitter la piste et s’est échoué dans le bac à gravier de la chicane de Villeneuve.

Wolff a ajouté: «Nous étions impatients de revenir sur la bonne voie au cours de cette pause de trois semaines et la deuxième manche, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, approche à grands pas.

«Imola est un lieu tellement historique et emblématique et une piste que les pilotes apprécient vraiment avec sa nature époustouflante, ses vitesses élevées et sa variété de types de virages.

«C’est une piste assez étroite, ce qui rend les dépassements plus difficiles, mais cela met davantage l’accent sur la stratégie et rend les qualifications encore plus cruciales.

«Nous avons tous apprécié de revenir à Imola en 2020 après une interruption de 14 ans, et cela a été rendu plus spécial par le fait que nous avons remporté notre septième championnat des constructeurs ce week-end.

«Nous avons hâte d’y retourner ce week-end et de voir ce que la course 2021 nous réserve.»

