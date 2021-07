Mercedes n’est pas choquée par le déficit de Red Bull sur les pneus les plus tendres · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a attribué la défaite et le déficit de son équipe à Red Bull en raison du fait qu’il n’a pas tiré le meilleur parti du pneu composé le plus tendre de Pirelli.

Lewis Hamilton s’est qualifié quatrième et cinquième pour le Grand Prix d’Autriche, derrière les deux pilotes Red Bull et la McLaren de Lando Norris.

L’avantage de rythme que Mercedes et Red Bull ont sur le milieu de terrain signifiait que les deux auraient pu passer le deuxième segment des qualifications sans problème en utilisant le pneu C4. Mais courir dans le segment final décisif était exclusivement sur la douce C5.

Le meilleur tour de Max Verstappen depuis sa première manche lui a permis de remporter la pole avec 0,048 seconde d’avance sur Lando Norris de McLaren, tandis que les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avaient respectivement 0,270 et 0,294 de retard respectivement en quatrième et cinquième position. Wolff a attribué la marge à l’utilisation des pneus par son équipe.

“Je pense que c’est le pneu C5 est [seemingly] où nous luttons sur la performance », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez voir que McLaren et Lando semblent très bien fonctionner sur ce composé spécifique et nous avons eu du mal, et nous avons également senti que nous étions sous-performants sur la C5 en qualifications. Néanmoins, il y a pas mal d’apprentissage et l’écart avec Max n’est pas choquant.

Lors des séances d’essais du vendredi, Hamilton et Bottas avaient déclaré qu’ils s’attendaient à ce que Verstappen ait un avantage de quelques dixièmes, et tous deux n’étaient pas non plus qualifiés par le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, qui était de 0,024 seconde plus rapide que Hamilton en Q3.

“C’est juste que sur tout le tour, nous avons du mal à trouver le temps au tour”, a ajouté Wolff.

“Et donc il n’y a pas de solution miracle que nous aurions comme réponse, mais simplement que dans l’ensemble nous avons besoin d’augmenter nos performances dans chaque domaine, et ce n’est pas seulement le châssis mais c’est le PU, partout.”

Red Bull a été particulièrement fort dans le dernier secteur en raison d’une gestion supérieure des pneus d’un tour, tandis que McLaren a optimisé sa puissance Mercedes pour égaler Red Bull dans les pièges à vitesse du secteur un et même établir les temps les plus rapides du secteur, mais Wolff ne pense pas il y a une partie spécifique de la piste où Mercedes est perdante.

« Nous perdons du temps au premier virage, au troisième virage, au quatrième virage… vous ne pouviez même pas identifier un virage, ou deux virages qui sont responsables de la plupart des pertes de temps, c’est de tout petits bouts partout. »

