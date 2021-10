Mercedes n’exclut pas une autre pénalité moteur pour Hamilton

Mercedes n’exclurait pas que le prétendant au titre de Formule 1 Lewis Hamilton prenne une autre pénalité de moteur cette saison, après que son coéquipier Valtteri Bottas ait perdu cinq places au Grand Prix des États-Unis vendredi.

Bottas, qui a été le plus rapide lors des premiers essais du Grand Prix des États-Unis dimanche sur le circuit des Amériques d’Austin, utilise maintenant son sixième moteur – trois de plus que ce qui lui est autorisé pour la saison.

Le Finlandais avait déjà été pénalisé sur la grille des Grands Prix d’Italie et de Russie pour avoir dépassé son allocation.

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 places lors du Grand Prix de Turquie de ce mois-ci pour avoir utilisé un quatrième moteur et le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, n’exclurait pas que le septuple champion du monde doive recommencer.

« Je ne peux pas dire si nous prendrons une (une autre pénalité) et quels sont les pourcentages », a déclaré l’Autrichien aux journalistes. «Mais évidemment, le risque est toujours là.

«Ce qui est difficile à évaluer, c’est voulez-vous anticiper la situation et prendre une autre pénalité, et prendre le coup, ou voulez-vous vraiment l’exécuter et ensuite éventuellement risquer un DNF (non-fin).

« C’est une discussion qui se déroule au moment où nous parlons et nous n’avons pas encore trouvé les bonnes réponses. »

Hamilton a six points de retard sur Max Verstappen de Red Bull au championnat avec six courses à disputer. Austin a été l’un de leurs meilleurs morceaux ces dernières années.

Verstappen, 24 ans, a commencé en fond de grille en Russie le mois dernier après avoir remporté son quatrième moteur Honda de la campagne et a terminé deuxième.

Aston Martin, Williams et McLaren utilisent également des moteurs Mercedes, les plus fiables par le passé mais qui provoquent désormais des maux de tête inattendus.

Williams George Russell et Sebastian Vettel d’Aston Martin devraient tous deux prendre le départ en fond de grille à Austin après des changements de moteur.

« Vous voyez que nous souffrons de fiabilité cette année, nous allons sur le sixième moteur … et ce n’est pas quelque chose que nous choisissons de faire », a déclaré Wolff.

« Nous essayons vraiment de maîtriser les problèmes et nous n’avons pas tout compris… Nous nous accrochons pour la vie à fournir tous les clients et ce n’est pas anodin. »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il était clair que Mercedes avait des problèmes à résoudre, mais que leurs voitures étaient toujours aussi rapides, Bottas étant presque une seconde plus rapide que Verstappen lors des premiers essais.

« Ce n’est pas habituel pour eux les années précédentes de faire tourner leurs moteurs aussi fort qu’ils l’ont fait cette année lors de la première session », a-t-il déclaré à la télévision Sky Sports. « Ils les exécutent définitivement plus fort. »

Mercedes compte 36 points d’avance sur Red Bull au classement des constructeurs mais fait face à une bataille majeure après sept ans de succès. (Reportage d’Alan Baldwin)