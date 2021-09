Mercedes nie avoir bloqué le mouvement Williams d’Alex Albon

in

Toto Wolff a nié avoir tenté de bloquer le retour d’Alex Albon en F1, mais concède que le pilote thaïlandais fait “probablement” obstacle à son propre homme, Nyck de Vries.

Avec Red Bull ayant confirmé sa composition 2022, restant avec Max Verstappen et Sergio Perez, et AlphaTauri étant considéré comme une simple formalité, l’équipe conservant Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, le pilote de réserve Red Bull Albon a de nouveau été laissé de côté.

Bien que Red Bull l’ait placé en DTM cette saison, avec la victoire d’Albon au Nurburgring, l’équipe et le pilote aimeraient qu’il revienne sur la grille de F1.

Le patron de l’équipe Christian Horner pense qu’il y a deux options, Alfa Romeo et Williams, cette dernière étant la « préférence » d’Albon.

Mais il dit qu’il « y a quelques obstacles. Il a eu environ quatre appels téléphoniques lui disant de ne pas y aller de l’équipe d’à côté [Mercedes]. Je lui ai dit de les ignorer.

Il a ajouté : “Nous travaillons très dur pour lui obtenir un siège, j’espère vraiment que Mercedes ne bloquera pas son opportunité chez Williams.”

Wolff, cependant, a nié cela.

Bien qu’on ne lui ait pas demandé directement s’il y avait eu “quatre appels téléphoniques” à Albon, on lui a posé des questions sur la situation étant donné qu’il recherche un siège de course pour son propre pilote, le champion de Formule E de Vries.

Le sport automobile Mercedes a insisté sur le fait qu’il ne bloquerait “jamais” le retour d’Albon en F1, mais a admis que les plans du pilote thaïlandais pour 2022 pourraient avoir un impact direct sur celui de de Vries.

« Je suppose qu’en ce moment [de Vries’ future] tourne autour d’Alex Albon qui, comme le dit Christian, mérite un siège; c’est un très bon garçon, et il est probablement le principal protagoniste de la… [musical] chaises », a déclaré Wolff.

«Je ne bloquerais jamais quelqu’un comme Alex Albon.

“C’est un gars fantastique, la personnalité est géniale, j’étais personnellement triste de le voir partir [in 2020], et s’il a une chance dans une Formule 1, je pense que c’est la bonne chose à faire.

“Mais également, peut-être que Nyck l’a fait. Nous devrons donc regarder les espaces ouverts chez Alfa et chez Williams et essayer de trouver une solution. »

Il a ajouté : « Je pense que c’est le cours normal des affaires. Williams a un moteur Mercedes, c’est clair, et nous avons Nyck de Vries, un pilote néerlandais qui mérite d’être également en Formule 1.

“Je suppose que ce sont deux groupes d’intérêt qui doivent juste trouver une solution.”

Alfa Romeo et Williams devraient avoir des sièges ouverts pour la saison prochaine, Alfa Romeo ayant potentiellement une toute nouvelle gamme.

Avec Kimi Raikkonen annonçant sa retraite, cela a ouvert la porte à Valtteri Bottas pour se diriger vers Alfa Romeo, libérant une place chez Mercedes pour George Russell.

Un siège Williams est donc ouvert, mais il en va de même pour un autre siège Alfa Romeo avec l’équipe qui penserait à laisser tomber Antonio Giovinazzi.