Mercedes : nous avons quitté Abu Dhabi avec incrédulité

À la suite d’un Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 très controversé, après trois jours de silence médiatique, Mercedes F1 Team a fait part de sa réaction à ce qui s’est passé dimanche sur le circuit de Yas Marina.

Une saison épuisante de 22 courses a été décidée lors du dernier tour de course de l’année avec Max Verstappen dépassant Lewis Hamilton pour remporter son premier titre et priver son rival d’un huitième.

La manière dont la course s’est terminée, après que Nicholas Latifi a écrasé sa Williams envoyant la décision de titre dans le désarroi et la confusion, a terni la plus grande saison de F1 et l’injustice envers la couronne durement gagnée de Verstappen, le jeune as néerlandais méritait un meilleur couronnement; tout comme Sir Lewis Hamilton méritait une défaite digne et les multitudes qui se sont connectées à la course du siècle de F1.

Au lieu de cela, cela s’est avéré être la farce du siècle, avec la FIA, les patrons de la F1, Michael Masi et les commissaires de course avec un œuf sur le visage.

C’est ce que Mercedes, qui a pourtant remporté son huitième titre constructeurs F1 d’affilée, avait à dire aujourd’hui :

Cher communauté et fans de Formule 1,

Nous avons quitté Abu Dhabi avec incrédulité face à ce que nous venions de voir. Bien sûr, cela fait partie du jeu de perdre une course, mais c’est quelque chose de différent lorsque vous perdez confiance en la course.

Avec Lewis, nous avons délibérément réfléchi à la manière de réagir aux événements de la finale de la saison de Formule 1. Nous avons toujours été guidés par notre amour pour ce sport et nous pensons que chaque compétition doit être gagnée au mérite. Lors de la course de dimanche, beaucoup ont estimé, nous y compris, que la façon dont les choses se sont déroulées n’était pas correcte.

La raison pour laquelle nous avons protesté contre le résultat de la course dimanche était parce que les règlements de la voiture de sécurité ont été appliqués d’une nouvelle manière qui a affecté le résultat de la course après que Lewis ait été en tête et en voie de remporter le championnat du monde.

Nous avons lancé un appel dans l’intérêt de l’équité sportive, et nous avons depuis engagé un dialogue constructif avec la FIA et la Formule 1 pour créer de la clarté pour l’avenir, afin que tous les concurrents connaissent les règles selon lesquelles ils courent et comment elles seront appliquées. .

Ainsi, nous nous félicitons de la décision de la FIA d’installer une commission chargée d’analyser en profondeur ce qui s’est passé à Abu Dhabi et d’améliorer la robustesse des règles, la gouvernance et la prise de décision en Formule 1. Nous nous félicitons également qu’ils aient invité les équipes et les pilotes à prendre partie.

L’équipe Mercedes-AMG Petronas travaillera activement avec cette commission pour construire une meilleure Formule 1 – pour chaque équipe et chaque fan qui aime ce sport autant que nous. Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons par la présente notre appel.

Déclaration de l’équipe – Grand Prix d’Abu Dhabi pic.twitter.com/tgrBjrNkcz – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 16 décembre 2021