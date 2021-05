Mercedes: Nous n’avons finalement pas enlevé la roue

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas se dirigeait samedi vers un podium du Grand Prix de Monaco, jusqu’à son arrêt au stand où la roue avant droite a refusé de lâcher le moyeu et est restée forgée comme un… jusqu’à maintenant!

C’était une scène bizarre au premier tour d’arrêts au stand pendant la course, alors que les mécaniciens se pressaient autour de la Mercedes arrêtée pour essayer de retirer la roue, mais en vain. C’était un DNF pour l’infortuné Finn.

Le directeur technique de Mercedes, James Allen, a confirmé que la roue et l’essieu restent solides: «Nous n’avons finalement pas enlevé la roue. Il était assis dans notre garage avec les roues toujours dessus. Il devra être broyé, sortir un Dremel et trancher douloureusement les restes de l’écrou de roue. Nous ferons cela à l’usine.

«C’était une répétition plus extrême de ce dont nous avons déjà parlé en public, c’est-à-dire que si nous n’obtenons pas tout à fait le pistolet d’arrêt au stand proprement sur l’écrou, alors il peut ébrécher les faces d’entraînement de l’écrou – nous appelons cela l’usinage de l’écrou.

«C’est un peu comme lorsque vous prenez un tournevis cruciforme et que vous ne l’obtenez pas carrément dans la croix du tournevis et que vous commencez à arrondir la face d’entraînement des fentes du tournevis, et alors vous ne pouvez tout simplement pas prendre la vis de tout ce que vous essayez de retirer, parce que vous n’avez plus les visages moteurs.

«Si le pistolet commence à tourner et à ébrécher les faces d’entraînement de l’écrou de roue, alors dans un délai assez court, étant donné la violence et la puissance du pistolet, vous pouvez vous retrouver sans faces d’entraînement et vous venez d’usiner l’écrou vers le bas. à un endroit où il ne reste plus rien à saisir. Et c’est ce que nous avions », a ajouté Allison.

L’incident a coûté cher à Mercedes, étant arrivé à Monaco avec Lewis Hamilton bénéficiant d’une avance de points pratique après quatre manches du championnat de F1 de cette année et son équipe en tête du classement des constructeurs. Mais à la tombée de la nuit dimanche, ils traînent sur les deux fronts alors que Red Bull capitalise sur leur malheur.

Pour Bottas, c’était un autre cas de “Pourquoi moi?” comme un podium est allé mendier alors qu’il a chassé le leader de la course Max Verstappen. Allison a déclaré: «Son premier relais s’est bien passé, il a fait du bon travail, s’est occupé de la voiture du mieux qu’il a pu.

«Compte tenu de la nature de ce circuit, il n’y aura jamais d’opportunité de dépassement, et la seule question est de savoir avec quel rythme il vous restera pour jouer au moment où vous décidez s’il s’agit d’un temps de dépassement ou de dépassement. .

«Il a fait du bon travail en nous laissant la capacité de protéger la deuxième place avec une voiture qui n’allait jamais défier Max aujourd’hui pour la première. Il a donc fait du bon travail et aurait eu une course confortable jusqu’à la deuxième place sans l’échec de l’arrêt au stand », a expliqué l’homme de Mercedes.

Bottas a déclaré à propos de la saga: «Assis dans la voiture à l’arrêt au stand, je savais que c’était lent et je calculais le dépassement de Sainz, puis Norris, et quand il est arrivé à 30 secondes, je ne pouvais pas y croire.

«C’est évidemment extrêmement décevant et nous devons apprendre pour que cela ne se reproduise plus jamais. Ce n’était pas la chance de mon côté et en tant qu’équipe, ce sera une priorité pour nous d’améliorer nos arrêts aux stands à l’avenir.

“Nos arrêts aux stands n’ont pas été notre point fort cette année – il n’y a personne à blâmer, en tant qu’équipe, nous devons juste être meilleurs”, a déclaré Bottas, dont l’inutile dimanche à Monte-Carlo a entraîné une chute à la quatrième place du tournoi. classement des pilotes après cinq courses.