Les champions du monde de Formule 1, Mercedes, ont reconnu qu’ils devaient accélérer leurs arrêts aux stands alors qu’ils mènent une bataille serrée avec les archrivals Red Bull, qui ont l’équipage le plus rapide dans la voie des stands.

Bien qu’ils aient réussi l’arrêt le plus rapide du Grand Prix d’Émilie-Romagne dimanche dernier à Imola, changeant les roues de la voiture de Valtteri Bottas en 2,24 secondes dans une voie des stands mouillée, ils ont également perdu du temps avec des erreurs coûteuses.

Dimanche, c’était la première fois depuis 2018, il y a 42 courses, que Mercedes était en tête de la liste des arrêts aux stands les plus rapides de DHL.

“Il est juste de dire que nous ne sommes pas les meilleurs”, a déclaré mercredi le directeur de l’ingénierie piste Andrew Shovlin lors d’un compte rendu de course le week-end sur le site Web de Mercedes.

«Nous perdons du temps dans les arrêts aux stands et c’est un domaine sur lequel nous nous concentrons depuis un moment maintenant.

Un problème avec l’un des pistolets de roue a ralenti le sept fois champion du monde Lewis Hamilton, maintenant à seulement un point d’avance sur le vainqueur de la course de Red Bull, Max Verstappen, après deux manches, à Imola.

Verstappen s’était arrêté le premier, sur un circuit avec une très longue voie des stands, Hamilton restant à l’écart pour un autre tour et prenant la tête.

Un arrêt de quatre secondes et le fait d’attendre que l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi passe avant que la Mercedes puisse être libérée, ont annulé les efforts de Hamilton et ont gardé le Néerlandais devant.

Shovlin a expliqué: «Pour le prochain arrêt, nous avons en fait changé pour une arme différente et cela a semblé résoudre ce problème. Il y a eu des cas spécifiques qui nous ont affectés dans la course à Imola et nous chercherons à travailler sur ceux-ci.

«À plus long terme, nous cherchons toujours ce que nous pouvons faire avec l’équipage, l’équipement essayant de trouver un peu plus de temps dans les arrêts.»

Red Bull est célèbre dans ses arrêts aux stands, détenant le record de 1,82 seconde établi au Brésil en 2019. Leur meilleur effort à Imola était de 2,27 secondes pour la voiture de Verstappen.

En 2020, ils ont réalisé l’arrêt au stand le plus rapide dans 15 des 17 courses, dont neuf en moins de deux secondes.

Un arrêt au stand de près de 11 secondes lors de la course d’ouverture à Bahreïn en mars a détruit la course de Bottas, le pilote Mercedes étant un tiers éloigné, et a été attribué à une erreur humaine avec un mécanicien retirant le pistolet trop tôt.

Sur la même piste de Sakhir en décembre, un arrêt terriblement long a ruiné les chances de victoire de George Russell en tant que remplaçant de Hamilton et a vu Bottas attendre 27 secondes et quitter les stands avec les mêmes pneus sur lesquels il était entré.

Mercedes a blâmé un problème de radio pour celui-là et a fait une fouille quelques jours plus tard sur les médias sociaux: «Quelqu’un nous a demandé de publier les arrêts aux stands de dimanche sur nos Instagram Reels, mais Reels ne peut durer que 30 secondes. Pardon.” (Reportage par Alan Baldwin)