Mercedes obligée de changer d’étage pour éviter un « bain de sang » au GP des États-Unis

Toto Wolff a révélé que Mercedes devait apporter des ajustements à ses planchers W12 pour éviter un « bain de sang » au GP des États-Unis.

À un moment où le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a parlé d’un « dispositif » spécial que Mercedes utilisait pour « abaisser » l’arrière de sa voiture afin d’augmenter sa vitesse en ligne droite, Wolff a révélé que l’équipe avait trouvé ses W12. étaient assis un peu trop près du sol sur le Circuit des Amériques.

En tant que tel, et avec l’autorisation de la FIA, l’équipe a apporté des modifications aux pièces avant les qualifications de samedi.

Cette séance s’est soldée par une pole position pour Max Verstappen avec Lewis Hamilton, le favori pour prendre la pole, 0,2s de moins que son rival pour le titre.

Wolff a déclaré à Motorsport Netherlands : « Le bas de notre voiture avait beaucoup de contact avec le sol. Cela cassera la voiture.

« Nous avons fait un certain nombre d’ajustements pour que la voiture ne subisse pas de dommages majeurs et que nous puissions terminer la course. »

Concédant que ces ajustements leur ont coûté de la vitesse en qualifications, il a ajouté : « Mais il est probablement nécessaire de finir du tout. »

Le week-end du Grand Prix des États-Unis a commencé par un doublé pour Mercedes lors des premiers essais avant que Sergio Perez ne domine les deuxième et troisième séances, puis les qualifications de Verstappen.

« Nous avons pris du retard après vendredi », a admis Wolff. « Nous ne savons pas encore quelle en est la cause.

« Je ne peux pas expliquer pourquoi nous ne pouvons pas encore répondre à nos attentes ici. »

« En termes de performances, les Red Bull semblent désormais très fortes et sur le papier, leurs voitures sont en avance. Mais c’est à propos de dimanche.

« Là-bas, tout peut arriver. Cela peut aller dans une direction complètement différente.

« Même si je dis souvent que le résultat des qualifications est souvent le résultat de la course, Dieu merci, ce n’est pas le cas.

« Nous pouvons certainement riposter, avec un peu de chance Valtteri revenant également à l’avant. »

Hamilton, qui a six points de retard sur Verstappen dans la course au titre, prendra le départ du GP des États-Unis depuis la deuxième place sur la grille, pris en sandwich entre les Red Bulls, tandis que son coéquipier Valtteri Bottas est 9e.

Le Finlandais a été contraint de prendre un sixième ICE pour cette saison au COTA, Mercedes a annoncé la nouvelle vendredi.