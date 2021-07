in

Mercedes se sent « optimiste » quant à ses chances au Grand Prix de Grande-Bretagne de Silverstone, avec une carrosserie mise à jour qui sera sur la voiture le week-end prochain.

Leur dernier package de mise à niveau est en cours d’installation dans l’espoir de rouler dans une voiture Red Bull qui s’est éloignée des Silver Arrows en termes de performances lors des dernières courses.

Red Bull a remporté chacune des cinq dernières manches du Championnat du monde de cette saison avec Max Verstappen ouvrant une avance de 32 points en tête du classement des pilotes, devant Lewis Hamilton.

Après un triplé exigeant, le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que l’équipe devait se regrouper avant un nouveau défi qui les attendait à Silverstone.

« La voiture n’avait pas particulièrement bien fonctionné en Autriche, il avait donc été très difficile d’essayer de trouver le bon équilibre et les ingénieurs et les pilotes devaient travailler très dur là-dessus. C’est bien d’aller au bout », a déclaré Shovlin dans le débriefing YouTube de l’équipe.

« Nous attendons avec impatience Silverstone, nous avons une bonne mise à jour à venir qui est assez excitante. Nous attendons avec impatience le public local, il y a évidemment beaucoup de fans de Lewis qui vont être là, et c’est aussi une piste où notre voiture a bien fonctionné.

“Donc, nous avons quelques jours juste pour nous regrouper, pour analyser les résultats de ceux-ci et faire tourner les voitures et les préparer pour la prochaine course dans cette carrosserie mise à jour, mais nous sommes optimistes pour un meilleur week-end.”

Nous savons que c’était à l’époque, mais cela pourrait être à nouveau… 😉 #OnThisDay en 2014, @LewisHamilton a remporté le GP de Grande-Bretagne avec style ! pic.twitter.com/Vkrzf36777 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 juillet 2021

La première itération du test de qualification de sprint aura également lieu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui ajoutera une autre dimension aux débats le week-end prochain.

Avec Silverstone offrant des caractéristiques complètement différentes de celles de l’Autriche, Shovlin pense que la combinaison de la nature fluide du circuit du Northamptonshire, avec les précédents succès de Hamilton sur la piste, sera de bon augure pour l’équipe.

Ancien pilote Williams et McLaren, Juan Pablo Montoya estime que c’est déjà la fin de la partie pour Mercedes dans les deux championnats, mais Shovlin aura à cœur de lui prouver qu’il a tort lors des prochaines courses.

“Eh bien, il est juste de dire que l’Autriche est une piste sur laquelle nous nous sommes battus au fil des ans”, a déclaré Shovlin. « C’est un circuit difficile et qui ne semble pas convenir à notre voiture et nous essayons de comprendre ces problèmes.

“Silverstone, au contraire, est un domaine sur lequel nous avons eu tendance à très bien aller et Lewis apprécie également vraiment ce circuit. Cela tient en partie à la mise en page et à la nature à grande vitesse, mais aussi au soutien fantastique qu’il a de la foule à domicile.

« Donc, nous l’attendons avec impatience, ce sera toujours un week-end de course difficile. Nous devons composer avec le format de sprint, mais j’espère que nous pourrons faire une meilleure performance et mener ce combat contre Red Bull.

