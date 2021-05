Mercedes ouverte aux paris sur la stratégie de Hamilton à Monaco

Lewis Hamilton ne prendra aucun risque avec sa conduite à Monaco, mais cela ne signifie pas que Mercedes ne jouera pas avec sa stratégie, dit Toto Wolff.

Hors du rythme dans les rues de Monte-Carlo, Hamilton a qualifié un P7 décevant pour le Grand Prix de dimanche.

Le Britannique était à 0,749 seconde sur le poleman Charles Leclerc, qui a obtenu la place convoitée de la grille avec un accident tardif qui a fait ressortir les drapeaux rouges et a empêché ses rivaux de terminer leurs derniers tours de vol.

Leclerc s’aligne en pole position avec le principal rival de Hamilton, Max Verstappen, P2 sur la grille.

Mais alors que Hamilton est confronté à la perspective de perdre des points contre Verstappen dans la course au titre, son chef d’équipe a déclaré que le leader du championnat ne prendrait aucun risque avec sa conduite étant donné la facilité avec laquelle il est tombé à Monaco.

Cela ne signifie pas pour autant que Mercedes ne jouera pas avec sa stratégie.

«Sur le plan de la conduite, non», a déclaré Wolff aux journalistes à Monaco lorsqu’on lui a demandé si Mercedes prendrait des risques, «parce que P7 vous marque toujours des points.

«Vous préférez avoir six points que aucun, si Max remporte la course ou termine deuxième, c’est encore un écart assez grand.

«Donc, en termes de conduite, non, mais en termes de stratégie, nous pouvons prendre des risques. Ils sont évidemment limités en raison du trafic derrière nous, mais je pense que nous avons une voiture plus rapide que la P7.

Valtteri Bottas partira de la troisième place de la grille.

Quant à Ferrari, Leclerc est en pole avec Carlos Sainz P4 sur la grille.

Le chef d’équipe Mattia Binotto espère une course propre de ses pilotes mais aussi dans les arrêts aux stands et les appels de stratégie.

Mais avec Verstappen partant juste derrière Leclerc, il dit que les «points importants» sont le premier but de dimanche.

“Nous avons un pilote en pole, l’autre déçu, et l’équipe est également déçue”, a déclaré Binotto à Sky Italia, “parce que nous pensons que nous pourrions faire mieux.

«Pour la course, le départ et l’arrêt aux stands seront importants, comprendre la dégradation des pneus à ce moment-là. En plus de la stratégie, quand nous pourrons faire quoi.

«Avoir Verstappen derrière n’est pas facile, mais en attendant, nous commençons devant. Nous devons donc garantir d’arriver à la ligne d’arrivée, et je suis sûr que nous pouvons gagner des points importants.

Il estime que la SF21 de Ferrari est bien adaptée au circuit urbain de Monte Carlo.

Il a ajouté: «La voiture se comporte très bien à basse vitesse, dans les virages lents. Donc, la voiture a certainement beaucoup d’appui à basse vitesse. Soit dit en passant, ce genre d’appuis est plus difficile à développer.

«Probablement par rapport aux autres, nous manquons aujourd’hui de vitesse moyenne et élevée, mais c’est une voiture qui se comporte bien dans ces conditions. Nous l’avons confirmé ici, c’était important pour nous. C’est bien aussi pour le reste de la saison. »

