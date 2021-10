Mercedes pense que la victoire était possible s’ils affrontaient Hamilton plus tôt · .

Mercedes aurait eu de meilleures chances de remporter le Grand Prix des États-Unis s’ils avaient fait venir Lewis Hamilton pour son premier arrêt aux stands bien plus tôt, selon son directeur technique Andrew Shovlin.

Cependant, il a admis qu’il aurait été audacieux de renoncer à l’avance que Hamilton avait acquise en dépassant Max Verstappen au départ. L’équipe a eu du mal sur la gomme moyenne dans les premiers tours de la course et n’était pas sûre de la qualité de ses pneus durs pour les relais suivants.

« En réalité, les options pour gagner la course se résumaient probablement à conserver la tête après le très bon départ de Lewis en s’arrêtant tôt », a déclaré Shovlin. « Cela aurait [been] peut-être dès le huitième tour.

Verstappen a effectué son premier arrêt au stand au 10e tour, tandis que Hamilton est arrivé trois tours plus tard. Shovlin a déclaré que l’équipe ne pouvait voir qu’en rétrospective qu’une stratégie plus agressive avait été possible.

« Étant donné que nous avons eu du mal sur les médiums sur un si court relais, nous n’aurions jamais eu le courage de le faire [pit early], juste pour garder la tête. On aurait eu l’impression que nous allions compromettre toute la course.

« Mais en l’occurrence, je pense que nous aurions pu faire un arrêt tôt, nous aurions pu terminer. Mais il s’agirait simplement d’appuyer sur la gâchette tôt et d’espérer le meilleur, voir si Lewis peut garder Max à distance.

Mercedes a commencé le week-end en force, tournant presque une seconde plus vite que n’importe quelle autre voiture lors des premiers essais. Shovlin a déclaré que cela était dû à une combinaison de leurs modes de motorisation et des conditions de piste, et ces derniers se sont retournés contre eux au cours du week-end.

« Nous avions l’air bien », a-t-il déclaré. « Et si nous sommes honnêtes, nous pensions que nous étions en très bonne forme.

«Cependant, nous savions que nous utilisions le PU assez présent à ce stade, donc cela nous flattait. Et aussi, nous avons pu voir que Max n’avait pas vraiment fait de tour correctement. Il avait beaucoup de problèmes avec la circulation et tout.

« Nous étions donc probablement trop optimistes – peut-être qu’optimisme n’est pas le bon mot, mais nous pensions que nous avions bien commencé le week-end. »

Dès les deuxièmes essais, cependant, Red Bull était légèrement plus rapide que Mercedes. « Ce que nous avons vu dans FP2 était une image plus claire de l’endroit où se trouvait réellement notre place », a déclaré Shovlin. « Ce n’était pas vraiment que nous prenions de mauvaises décisions sur les réglages, mais comme il faisait plus chaud et comme il y avait un peu plus de vent, nous luttions plus.

« Mais je pense que cette photo FP2 était celle que nous avons vraiment vue samedi et dimanche. C’était la vraie indication.

